Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban sözcüsü geçen günlerde ülkede müziğin yasaklandığını, kadınların ise iş hayatına geri dönebileceklerini ancak başlarını örtmelerinin şart olacağının altını çizmişti. Kadınların üç gün boyunca yalnız seyahat etmeleri halinde ise bir erkek refakatçiye ihtiyaç duyacaklarını söyleyerek ülkede kadının yer aldığı konumu açıkça duyurmuşlardı.

Geçici hükümeti kuran Taliban bu kez kadınların spor yapmasını yasakladı. Avustralya kamu yayıncısı SBS'ye demeç veren Taliban'ın kültür komisyonu başkan yardımcısı Ahmadullah Wasiq, Taliban rejiminin Afgan kadınlarının kriket ve vücutlarının görülebileceği diğer sporları oynamasını yasaklayacağını söyledi.

''VÜCUTLARI GÖRÜNEBİLİR''

Üst düzey bir yetkili, Avustralya kamu yayıncısı SBS'ye verdiği demeçte, yeni kurulan Taliban rejiminin Afgan kadınlarının kriket ve vücutlarının görülebileceği diğer sporları oynamasını yasaklayacağını söyledi.

Wasiq, "Kadınların kriket oynamasına gerek olmadığı için kadınların kriket oynamasına izin verileceğini düşünmüyorum" dedi.

Afganistan'ın ulusal bir kadın kriket takımı var ancak Taliban'ın hükümeti devirmesinden kadınların yer aldığı konum tartışmalara yol açtı. Bir zamanlar uluslararası düzeyde yarışan kadın sporcular, saklanmaya veya ülkeden kaçmaya çalışıyorlar.

''KABİL'DE DURUM ÇOK KÖTÜ''

Öte yandan adınlar takımının bir oyuncusu geçenlerde BBC'ye verdiği demeçte , "Kriket veya diğer sporları oynayan her kadın şu anda güvende değil. Kabil'de durum çok kötü'' şeklinde konuşmuştu.



