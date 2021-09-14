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Taliban'dan Türkiye mesajı: İyi ilişkiler kurmak istiyoruz

14.09.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi. Muttaki, Kabil Havalimanı ile ilgili olarak ise "Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

Taliban'dan Türkiye mesajı: İyi ilişkiler kurmak istiyoruz

Muttaki, başkent Kabil'de Dışişleri Bakanlığı toplantı salonunda ilk kez düzenlediği basın toplantısında, diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

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KABİL HAVALİMANI

Türk makamlarıyla irtibat halinde olduklarını dile getiren Muttaki, ''Türkiye'den beklentimiz Afganistan halkının yanında olması ve Afganistan'ın altyapı çalışmalarına, özellikle Kabil havalimanının yeniden inşa edilmesi konusunda yardım etmesi. Bu konularda Türkiye ile irtibat halindeyiz. En yakın zamanda görüşmelerimiz sonuçlanabilir.'' diye konuştu.

Muttaki, Türkiye'nin iyi bir hükümete sahip olduğunu kaydetti.

AFGANİSTAN'A 1 MİLYAR DOLAR YARDIM SÖZÜ

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "Afganistan’daki İnsani Durum" konulu uluslararası konferansa değinen Muttaki, bu konferansta Afganistan'a 1,1 milyar dolardan fazla bağış sözü verilmesini olumlu karşıladıklarını belirterek teşekkür etti.

Muttaki, Taliban'ın, bağış yapan ülkelerle iş birliği yapacağını ve bu yardımların şeffaf bir şekilde dağıtılacağını vurguladı.

Ayrıca Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankasını, Afganistan'ın kalkınması için yardım etmeye çağıran Muttaki, "Afganistan'a ait paraların ABD tarafında bloke edilmesi acımasız bir harekettir. İnsani meseleler siyasetle ilişkilendirilmemesi gerekiyor." dedi.

ABD birliklerinin güvenli bir şekilde Afganistan'dan çekilmesini sağladıklarını dile getiren Emirhan Muttaki, ancak ABD'nin kendilerine teşekkür etmek yerine Afganistan'ın rezervlerini dondurduğunu bildirdi.

Muttaki, ABD dahil tüm ülkelerle iyi ikili ilişkiler kurmak istediklerini, ABD'nin Afganistan'a baskı yapmaması gerektiğini vurguladı.

Taliban'ın, ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için Afganistan'daki yatırım fırsatlarını artıracağını ifade eden Muttaki, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Muttaki, Taliban geçici hükümetinin kurulması konusunda çoğu ülkenin olumlu tepki verdiğini ancak az sayıda ülkeden olumsuz tepki geldiğini sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Türkiye Taliban
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