Taliban: Düşen uçak ABD'ye ait

Örgüt sözcüsü, düşen uçağın Amerikan kuvvetlerine ait olduğunu iddia etti.Taliban, Afganistan'ın doğusundaki Gazne vilayetinde yerel saatle 13.00'de düştüğü duyurulan uçağa ilişkin bir açıklama yaptı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, uçağın ABD hava kuvvetlerine ait olduğunu öne sürdü.

"İşgalci Amerikan kuvvetlerine ait bir uçak Gazne vilayetinde düştü" açıklamasını yapan Mücahid, uçak mürettabatının tamamının hayatını kaybettiğini belirtti.

Önce uçağın Ariana Afghan Airlines şirketine ait olduğu ileri sürülmüştü. Ancak şirket uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.

Gazne Valiliği enkaza ulaşılmaya çalışıldığını, ancak uçağın düştüğü bölgeye giden yolların kötü durumda olması nedeniyle ambulans ve yardım ekiplerinin güçlükle ilerleyebildiğini açıkladı. Uçağın düştüğü bölgenin Taliban kontrolünde olduğu belirtilmişti.

Uçağın düşme nedeni ve kaç kişilik mürettebatı olduğuna dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Gazne vilayetinin büyük bir bölümü Taliban örgütünün kontrolünde yer alıyor. Bölgede sıklıkla askeri uçak ve helikopterlerin düştüğü belirtiliyor. En son 2010 yılı Mayıs ayında Pamir Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düşmüş ve 44 kişi hayatını kaybetmişti.

dpa/TY,BK,GA/HS

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