Taliban: En önemli partnerimiz Çin; Katar ve Türkiye, Kabil Havalimanı için çalışıyor

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban en önemli partnerinin Çin olduğunu, Türkiye ve Katar'ın da Kabil Havalimanı’nın yeniden işler hale getirilmesi için çalıştığını açıkladı. Kurmaya hazırlandıkları hükümette kadın bakan olmayacağını belirten Mücahid, kadınların hemşirelik veya asistanlık gibi işlerde çalışabileceğini söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, İtalya’da yayımlanan La Repubblica gazetesine verdiği söyleşide, Afgan ekonomisini kalkındırmak ve ülkeyi yeniden inşa edebilmek için uluslararası ilişkilerini düzeltmeye ve “tüm dünya hükümetlerince tanınmaya” ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Zabihullah Mücahid, "İtalya’nın İslam devletimizi tanımasını ve büyükelçiliğini yakında yeniden açmasını umuyorum. Ülkeniz kültürü ve felsefe tarihiyle bizim için çok önemli” dedi.

Mücahid, diğer ülkelerle ilişkilerinden bahsederken, "Çin en önemli partnerimiz, ülkemize yatırım yapmaya ve yeniden inşayı desteklemeye istekli olduğu için bizim için temel önemde ve olağanüstü bir fırsat teşkil ediyor” diye konuştu.

Çin’in "Yeni İpek Yolu" olarak anılan "Bir kuşak, bir yol" projesine çok önem verdiklerini kaydeden Mücahid, “Ayrıca çok zengin bakır madenlerimiz var, bunlar Çinliler tarafından modernize edilebilir ve yeniden canlanabilir. Çin, tüm dünya pazarlarına girişimiz için bir geçiş belgesi temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Havalimanı konusunda Türkiye ve Katar'ın rolü

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Rusya ile ilişkileri hakkında ise "Rusya gibi bölgede ağırlığı olan, önemli bir partnerle iyi ilişkileri sürdürüyoruz. Moskova ile ilişkilerimiz esas olarak siyasi ve ekonomik. Rusya uluslararası barış koşullarını yaratmak amacıyla bizim için aracılık etmeye devam ediyor" dedi.

Mücahid, Kabil Havalimanı’nın ne zaman açılacağı sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ciddi şekilde hasar almış durumda. Şu anda büyük teknik sorunlar var, ama nihayet güvenlik bizim İslami güvenlik güçlerimizin elinde. Fakat büyük lojistik sorunlar devam ediyor. Katar ve Türkiye, havalimanını yeniden işler hale getirmek için çalışıyor. 3 gün içinde her şey temizlenmiş olacak ve kısa sürede de yeniden inşa edilecek. Eylül ayı içinde havalimanının tekrar faaliyete geçmesini umuyorum."

'K**adın**lar bakan olamaz ama asistan ve hemşire olabilir**ler'**

Hükümeti ne zaman kuracakları sorusuna "En kısa zamanda" diye yanıt veren Mücahid, ilk aşamada “bakanlıkların yarısı ile yalın bir hükümet” kurmayı planladıklarını söyledi.

Mücahid, "Yeni Taliban hükümetinde bir kadının bakan olacağını düşünebilir miyiz?”" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bakan olarak değil, ama Kuran’ın emirleri ve şeriat yasaları doğrultusunda kadınlar örneğin bakanlıklarda, polis gücünde ya da mesela yargı mercilerinde asistan olarak çalışabilirler."

Halen hastanelerde çalışan çok sayıda kadın olduğunu da söyleyen Mücahid, "Çok iyi hemşireler" dedi.

Mücahid,, kız öğrencilerin de üniversiteye gidebileceğini belirterek "Afganistan’ı dünya çapında gururlandıran çok sayıda parlak kız öğrencimizin olmasını umuyoruz” diye konuştu.

