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Taliban erkeklere de nefes aldırmıyor! Sakalsız polisleri kovdu, müzik aletlerini parçaladı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
20.08.2024 17:33
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Afganistan'da Taliban yönetiminde getirilen yasaklar yalnızca kadınlara değil erkeklere nefes aldırmıyor. Taliban yönetimi 280'den fazla güvenlik görevlisini sakal bırakmadıkları gerekçesiyle meslekten kovdu. Ayrıca "ahlaka aykırı davrandıkları" nedeniyle 13 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Taliban erkeklere de nefes aldırmıyor! Sakalsız polisleri kovdu, müzik aletlerini parçaladı

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle, her geçen gün ülkede nefes alınacak alan kalmıyor. 2021 yılının Ağustos ayında iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, kadınların ve kızların tek başına dışarı çıkmasına ve okula gitmesine de birçok kısıtlama getirmişti. Şimdi ise, sakal bırakmadıklarını gerekçe göstererek 280’den fazla güvenlik görevlisini işten çıkardı.

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MÜZİK ALETLERİ KIRILDI, FİLMLER ENGELLENDİ

Yetkililer, geçen sene 13 binden fazla kişinin "ahlaka aykırı davrandıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Ahlaksızlığı Önleme ve Ahlakı Yayma Bakanlığı, yetkililerin bir yılda 21 binden fazla müzik aletini kırdığını, çok sayıda filmin yayınlanmasının engellendiğini ifade etti.

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Afganistan’da Taliban'ın uyguladığı şeriat yasalarına göre kadınların tamamen örtünmesi, erkeklerin de sakal bırakması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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