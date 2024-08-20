Taliban erkeklere de nefes aldırmıyor! Sakalsız polisleri kovdu, müzik aletlerini parçaladı

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle, her geçen gün ülkede nefes alınacak alan kalmıyor. 2021 yılının Ağustos ayında iktidarı yeniden ele geçiren Taliban, kadınların ve kızların tek başına dışarı çıkmasına ve okula gitmesine de birçok kısıtlama getirmişti. Şimdi ise, sakal bırakmadıklarını gerekçe göstererek 280’den fazla güvenlik görevlisini işten çıkardı.

MÜZİK ALETLERİ KIRILDI, FİLMLER ENGELLENDİ

Yetkililer, geçen sene 13 binden fazla kişinin "ahlaka aykırı davrandıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Ahlaksızlığı Önleme ve Ahlakı Yayma Bakanlığı, yetkililerin bir yılda 21 binden fazla müzik aletini kırdığını, çok sayıda filmin yayınlanmasının engellendiğini ifade etti.

Afganistan’da Taliban'ın uyguladığı şeriat yasalarına göre kadınların tamamen örtünmesi, erkeklerin de sakal bırakması gerekiyor.