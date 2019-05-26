HABER

"Taliban hapishanelerinde tuttuğu kişilere işkence uyguluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Taliban'ın hapishanelerinde işkenceler yapıldığına dikkati çekerken Taliban iddiaları reddetti

KABİL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Taliban'ın hapishanelerinde tuttuğu kişilere kötü muamele yaptığını bildirdi.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, yürütülen araştırma sonucu bazı tutukluların militanlar tarafından hapishanelerde öldürüldüğü bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Militanların ayrıca, tutuklulara işkence uyguladığı belirtilen açıklamada, örgüt hapishanelerinin durumunun da çok kötü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Taliban'ın tutuklulara yaptığı bu işkencelerin kanuna aykırı ve kaygı verici olduğunun altı çizildi.

Ayrıca örgütün elinde esir tutulanların tıbbi imkanlardan yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, Taliban hapishanelerindeki yaralılara sadece ağrı kesici ve dezenfekte ilaçları verildiği aktarıldı.

- Taliban'dan yanıt

Taliban'dan cevaben yapılan açıklamada ise bu açıklamanın gerçekliğinin olmadığı belirtildi.

Afganistan'daki ABD ve Afgan hükümeti hapishanelerindeki işkencelerin çok fazla olduğu öne sürülen açıklamada, UNAMA'nın bu işkenceleri görmezden geldiği iddia edildi.

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Çankaya baharda çiçek açtıÇankaya baharda çiçek açtı
Uyuşturucuyu değil hayatı seçtiUyuşturucuyu değil hayatı seçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan BM Taliban

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.