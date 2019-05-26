"Taliban hapishanelerinde tuttuğu kişilere işkence uyguluyor"

KABİL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Taliban'ın hapishanelerinde tuttuğu kişilere kötü muamele yaptığını bildirdi.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, yürütülen araştırma sonucu bazı tutukluların militanlar tarafından hapishanelerde öldürüldüğü bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Militanların ayrıca, tutuklulara işkence uyguladığı belirtilen açıklamada, örgüt hapishanelerinin durumunun da çok kötü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Taliban'ın tutuklulara yaptığı bu işkencelerin kanuna aykırı ve kaygı verici olduğunun altı çizildi.

Ayrıca örgütün elinde esir tutulanların tıbbi imkanlardan yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, Taliban hapishanelerindeki yaralılara sadece ağrı kesici ve dezenfekte ilaçları verildiği aktarıldı.

- Taliban'dan yanıt

Taliban'dan cevaben yapılan açıklamada ise bu açıklamanın gerçekliğinin olmadığı belirtildi.

Afganistan'daki ABD ve Afgan hükümeti hapishanelerindeki işkencelerin çok fazla olduğu öne sürülen açıklamada, UNAMA'nın bu işkenceleri görmezden geldiği iddia edildi.

