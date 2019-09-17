Taliban heyeti Moskova'dan sonra Tahran'da

Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan bir heyetin İran'ın başkenti Tahran'da Afganistan'daki barış görüşmeleriyle ilgili temaslarda bulunduğu bildirildi.

İran'ın yerel medyasında yer alan haberlere göre, Taliban siyasi ofis üyelerinden oluşan bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova ziyaretinin ardından Tahran'da İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Taliban heyetinin İranlı yetkililerle Afganistan'daki barış görüşmeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Bunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakerelerini durdurmasının ardından heyetin Tahran'a yaptığı ikinci ziyaret olduğu ifade edildi.

- Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini 8 Eylül'de durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.