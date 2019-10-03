HABER

Taliban heyeti Pakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Katar'da bulunan Taliban siyasi ofisi temsilcileri Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yle bir araya geldi

Merkezi Katar'da bulunan Taliban'ın siyasi ofisi temsilcileri, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Taliban siyasi ofisinin başında bulunan Molla Abdul Ghani Baradar başkanlığındaki heyet ilk kez Pakistan'a geldi.

Kureyşi'yle yapılan toplantıda, Afganistan-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra ABD-Taliban görüşmelerinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "İki ülkenin de insanları 40 yıldır süren çatışma ortamında çok acı çekti. Zaman, Afganistan'da barışçı çözümle çatışmaları sonlandırma zamanı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Afganistan'daki çözümün Pakistan'daki sosyoekonomik ortam için de vazgeçilmez olduğu vurgulanarak "Pakistan tüm kalbiyle en kötü zamanlarında bile Afganistan'ı desteklemiştir. İslam öğretisi, ahlaki değerler ve komşuluk görevleri bağlamında milyonlarca Afgan'ı sınırlarımızda ağırladık. Pakistan bu dönemde bütün dünyaya komşularında yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın Afganistan'da çözümün silahla değil ancak siyasetle ve tüm tarafların katılacağı diyalogla olacağını uzun yıllardır savunduğunu hatırlatan Kureyşi'nin, Taliban yetkililerine, "Pakistan, geçen sene başlayan Taliban-ABD görüşmelerini destekledi ve şimdi de sürdürülebilir barışın sağlanması için altyapı hazırlıyor. Barışçıl çözüm gelecek nesiller arasında da kini ve kan dökülmesini azaltıp istikrar ve refahı artıracaktır." dediği bilgisine yer verildi.

Kureyşi ayrıca barış için oluşan ortamın Taliban tarafından değerlendirilmesi ve durdurulan ABD-Taliban görüşmelerinin yeniden başlamasını istediğini sözlerine ekledi.

Taliban yetkilileri de Pakistan'ın barış için verdiği desteğe teşekkür ederek en yakın zaman ABD'yle barış görüşmelerinin yeniden başlamasını arzu ettiklerini belirtti.

ABD ile barış görüşmeleri durdurulduktan sonra Çin, Rusya ve İran'ı ziyaret eden heyet dün Pakistan'a gelmişti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'dan bir gün sonra Pakistan'a gelen Taliban heyeti, Halilzad'la görüşme olmayacağını, görüşmelerde barış süreci ile Pakistan'daki Afgan mültecilerin durumlarının konuşulacağını açıklamıştı.

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Ecem Balcı’nın katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiEcem Balcı’nın katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi
Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktıÜsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanı Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureyşi Taliban'ın Katar'daki Siyasi Ofisi

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan iki şüpheli yakalandı

Kendilerini polis gibi tanıttılar! Turiste dehşeti yaşattılar

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

Çanakkale Boğazı'nda tatbikat hareketliliği! NATO gemileri geldi

Bu sabah Çanakkale Boğazı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

İstanbul'da yine aynı manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.