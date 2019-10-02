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Taliban heyetinden Pakistan ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

Molla Abdul Ghani Baradar’ın liderliğinde bir Taliban heyeti, barış görüşmelerindeki başarısızlık ile alakalı olarak görüşmeler yapmak üzere bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidecek.Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen Twitter’da yaptığı açıklamada, grubun kurucularından biri olan Molla Abdul Ghani Baradar’ın liderliğindeki Taliban üyelerinden oluşan bir heyetin bugün başkent İslamabad’da Pakistanlı yetkililerle görüşeceğini bildirdi.

Molla Abdul Ghani Baradar’ın liderliğinde bir Taliban heyeti, barış görüşmelerindeki başarısızlık ile alakalı olarak görüşmeler yapmak üzere bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gidecek.
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen Twitter’da yaptığı açıklamada, grubun kurucularından biri olan Molla Abdul Ghani Baradar’ın liderliğindeki Taliban üyelerinden oluşan bir heyetin bugün başkent İslamabad’da Pakistanlı yetkililerle görüşeceğini bildirdi. Shaheen, yazdığı tweette heyetin başarısız olan barış görüşmeleriyle ilgili önemli görüşmeler yapacağını vurguladı. Taliban temsilcileri barış görüşmelerinin çökmesinin ardından Rusya, Çin ve İran’ı ziyaret etmişti.

Pakistan-Taliban ilişkileri
Pakistan Taliban’ı 90’ların başlarında kurulduğundan beri destekliyor. ABD ve ABD destekli Afgan hükümeti Pakistan’ı, inkar etmesine rağmen, uzun yıllar boyunca Afganistan’da Hindistan etkisinin yayılmasını engellemek amacıyla Taliban’a destek vermekle suçluyor.

Barış görüşmelerine son verilmişti
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Afganistan’daki çatışmalara son vermek için Taliban’la yaklaşık bir yıldır sürdürülen görüşmelere son vermişti. ABD, Afganistan’da 18 yıldır süren operasyonlarını sonlandırmak için Taliban’la süren görüşmeleri, Taliban’ın düzenlediği saldırıda bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği gerekçesiyle durdurmuştu.

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