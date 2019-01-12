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Taliban ile barış görüşmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

Afganistan Meclis Başkanı İbrahimi: - "Taliban örgütüyle, Afganistan temsilcilerinin katılmadığı bölgesel görüşmeler barış sürecine destek veremez"

KABİL (AA) - Afganistan Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi, ''Taliban örgütüyle, Afganistan temsilcilerinin katılmadığı bölgesel görüşmeler barış sürecine destek veremez.'' dedi.

İbrahimi, meclisin bugünkü oturumunda yaptığı konuşmasında, bölge ülkelerinin Taliban örgütüyle Afgan temsilcilerinin katılmadığı her türlü görüşmesinin barış sürecine destek veremeyeceğini, aksine Taliban'ı kahraman olarak göstereceğini söyledi.

Afganistan'ın bilgisi dışında Taliban ile yapılan görüşmelerin ülkenin iç işlerine müdahale olarak görüldüğünü ifade eden İbrahimi, tüm görüşmelerde Afgan temsilcilerinin bulunması gerektiğini vurguladı.

İbrahimi, şu ana kadar Taliban ile yapılan görüşmelerden somut bir şey elde edilemediğinin altını çizdi.

- Barış görüşmeleri

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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