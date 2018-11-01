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"Taliban ile barış müzakereleri gereklilik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 23:28 | Son Güncelleme

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai: - "Taliban Afganlardan oluşuyor ve hiç şüphesiz Afgan topraklarının büyük bölümünü kontrol ediyor. Bu hayatın gerçeği. Afganistan ve dünyanın geri kalanı, bununla yaşamak zorunda, dolayısıyla onlarla müzakere gerekli ve yararlı. Bırakalım Amerikalılar onlarla konuşsun" - Karzai, Guantanamo Kampı'ndan salıverilen 5 Taliban liderinin, hareketin ABD ile barış müzakerelerini yürüten Katar'daki temsilcileri arasına katılmalarını hoş karşıladığını dile getirdi

KABİL (AA) - Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Taliban'ın Afganistan'da büyük bir alanı kontrol ettiğini ve barış müzakerelerinin gereklilik olduğunu söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanıyken ABD ile Taliban arasında doğrudan görüşmelere karşı çıkan Karzai, Associated Press ile yaptığı söyleşide, "Taliban Afganlardan oluşuyor ve hiç şüphesiz Afgan topraklarının büyük bölümünü kontrol ediyor. Bu hayatın gerçeği. Afganistan ve dünyanın geri kalanı, bununla yaşamak zorunda, dolayısıyla onlarla müzakere gerekli ve yararlı. Bırakalım Amerikalılar onlarla konuşsun." ifadesini kullandı.

Karzai, Taliban'ın tutsak ettiği ABD'li çavuş Bowe Bergdahl karşılığında 2014'te Guantanamo Kampı'ndan salıverilen ve geçmişte Taliban hareketinin kurucusu Molla Muhammed Ömer ile yakın ilişki içinde olduğu bilinen 5 Taliban liderinin, hareketin ABD ile barış müzakerelerini yürüten Katar'daki temsilcileri arasına katılmalarını hoş karşıladığını da dile getirdi.

Eski Cumhurbaşkanı öte yandan, 17 yıllık savaştan müzakere yoluyla çıkış arayışındaki Washington yönetiminin niyetleri konusunda hala çekincelerinin olduğunu ancak ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın barış müzakerelerindeki rolünü olumlu bulduğunu aktardı. Karzai, "Halilzad'ın, ABD hükümetinin Afganistan'da barışın inşasına yönelik özgürce davranmasına izin vermesi halinde buna kılavuzluk edecek tüm doğru araçlara sahip olduğuna inandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Karzai, ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakerelerin, toplumun tüm kesimlerinden Afganları temsil eden bir müzakere heyetiyle hareket arasında doğrudan görüşmelere yönelik bir adım olması gerektiğini de vurguladı.

Taliban hareketinin kurucularından Molla Abdül Gani Baradar'ın 2010'dan bu yana Pakistan'da tutulduğu cezaevinden salıverilmesi konusuna da değinen Karzai, ABD ve Pakistan'ı o dönemde Baradar ile yürütülen görüşmeleri engellemekle suçladı.

Baradar'ın serbest kalması için defalarca girişimde bulunduğunu ancak tüm çabalarının hem Pakistan hem de ABD tarafından engellendiğini dile getiren Karzai, ABD ile Pakistan'ın Afganistan ve Afganistan'ın kaderi konusunda herhangi bir anlaşma yapmasına güçlü biçimde karşı koyacaklarını söyledi. Karzai, barış müzakerelerine Rusya, Çin ve İran gibi bölgesel güçlerin de dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Hamid Karzai Taliban

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