ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, radikal İslamcı Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Halilzad, "Kabil'de geçen haftaki mükemmel ilerlemeye binaen son günleri Doha'da geçirdim. Taliban ile belli şartlara göre birliklerin çekilmesini mümkün kılan potansiyel bir anlaşmayı tamamlamak için kalan konular üzerine yoğunlaştık" diye yazdı. Halilzad ayrıca "Mükemmel ilerleme kaydettik" dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Afganistan'daki barış sürecine destek için konsensüs sağlamak amacı ile Hindistan'a gideceğini ifade etti. Halilzad ekibi ile Taliban temsilcilerinin teknik detayları görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da müzakereleri sürdüreceğini belirtti. ABD ve Afgan vatandaşı olan diplomat, dört parçadan oluşan anlaşmanın başarılı bir biçimde hayata geçmesi için atılacak adımlar ve mekanizmaların da bu görüşmelerde ele alındığını ifade etti.

Anlaşma halinde ABD askerlerini çekecek