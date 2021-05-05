Taliban ile hükümet gazetecilere tehditte birleşti

Her iki taraf da propaganda yaptıkları suçlamasıyla gazetecileri tehdit ediyor.Afganistan'da radikal İslamcı Taliban ve hükümet gazetecileri hedef aldı. Skandal, milletvekili Arif Rahmani'nin, Afganistan gizli servisi NDS'nin Başkanı Ahmed Ziya Sarac'ın meclisteki bir kapalı oturumda sarf ettiği sözleri twitter hesabından paylaşmasıyla patlak verdi.

Rahmani, Sarac'ın "bazı televizyon kanallarının Taliban lehine propaganda yapmalarını şoke edici bulduğunu" söylediğini ve "Bu düşünce özgürlüğü değil, aksine düşünce özgürlüğünün suistimali. Buna müsamaha gösterilmeyecek" dediğini yazdı.

Bu ifade bir süreliğine NDS'nin twitter hesabından da paylaşıldı, ancak kısa bir süre sonra silindi.

Taliban'dan da tehdit

Aynı saatlerde Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid de twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve "bazı medya kuruluşlarının bir süredir tek taraflı propaganda ve yayın yaptığını gözlemlediklerini" söyledi. Bunun arkasında gizli servis NDS'nin bulunduğunu iddia eden Taliban sözcüsü, medyanın dikkatli olması ve "mevcut hassas ortamda" Kabil hükümetinin propaganda aygıtı haline dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Mücahid, medyanın yanlış bilgiler yayması durumunda tarafsızlığının sorgulanacağı ve "atılacak adımlardan sorumlu olacağı" tehdidinde bulundu.