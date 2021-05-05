HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Taliban ile hükümet gazetecilere tehditte birleşti

Taliban ile hükümet gazetecilere tehditte birleşti

05.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da radikal İslamcı Taliban ile hükümet arasındaki propaganda savaşında gazeteciler iki ateş arasında kaldı.

Taliban ile hükümet gazetecilere tehditte birleşti

Her iki taraf da propaganda yaptıkları suçlamasıyla gazetecileri tehdit ediyor.Afganistan'da radikal İslamcı Taliban ve hükümet gazetecileri hedef aldı. Skandal, milletvekili Arif Rahmani'nin, Afganistan gizli servisi NDS'nin Başkanı Ahmed Ziya Sarac'ın meclisteki bir kapalı oturumda sarf ettiği sözleri twitter hesabından paylaşmasıyla patlak verdi.

Rahmani, Sarac'ın "bazı televizyon kanallarının Taliban lehine propaganda yapmalarını şoke edici bulduğunu" söylediğini ve "Bu düşünce özgürlüğü değil, aksine düşünce özgürlüğünün suistimali. Buna müsamaha gösterilmeyecek" dediğini yazdı.

Bu ifade bir süreliğine NDS'nin twitter hesabından da paylaşıldı, ancak kısa bir süre sonra silindi.

Taliban'dan da tehdit

Aynı saatlerde Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid de twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve "bazı medya kuruluşlarının bir süredir tek taraflı propaganda ve yayın yaptığını gözlemlediklerini" söyledi. Bunun arkasında gizli servis NDS'nin bulunduğunu iddia eden Taliban sözcüsü, medyanın dikkatli olması ve "mevcut hassas ortamda" Kabil hükümetinin propaganda aygıtı haline dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Mücahid, medyanın yanlış bilgiler yayması durumunda tarafsızlığının sorgulanacağı ve "atılacak adımlardan sorumlu olacağı" tehdidinde bulundu.

Afganistan, dünyada gazeteciler açısından en tehlikeli ülkeler arasında yer alıyor. Gazeteciler sadece Taliban değil, savaş ağaları, aşiret liderleri, uyuşturucu baronları ve hükümet temsilcileri tarafından da sıklıkla hedef alınıyor.

Yerel meslek kuruluşlarının verilerine göre geçen yıl ülkede 11 medya mensubu cinayete kurban gitti. Son aylarda gazetecilere yönelik cinayetlerin yoğunlaştığı ve çoğu kadın olmak üzere pek çok gazetecinin mesleğini bırakmak ya da ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Annelerine böyle kalp masajı yaptılar! Annelerine böyle kalp masajı yaptılar!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Ekrem İmamoğlu'ndan gönderme: Bak elin arkada geziyorsun

Ekrem İmamoğlu'ndan gönderme: Bak elin arkada geziyorsun

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.