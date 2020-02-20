Taliban ile müzakere eden kadın siyasetçi: 'Kadınlar zaten çok bedel ödedi, daha fazlasına gerek yok'

Afganistan'da yaşayan Fawzia Koofi'nin çocukluk hayali büyüyünce doktor olmaktı. Ancak Taliban yönetimi ele geçirince bu hayallerini hayata geçiremedi. Taliban kocasını hapse attı; hapisteyken tüberküloza yakalanan kocası serbest kaldığında hayatını kaybetti.

Fawzia Koofi, bunun ardından bir siyasetçi oldu ve bu sefer Taliban kendisini öldürmeye çalıştı.

Tüm bunlara rağmen Koofi Taliban ile yönetilen müzakerelerde ekibin içine girmekten çekinmedi.

BBC'ye konuşan Koofi, bu konuyla ilgili olarak, "Ülkemi temsil ediyordum, Afganistan'daki kadınları temsil ediyordum" ifadesini kullanıyor.

Şubat 2019'da yürütülen müzakereler sırasında Moskova'da 70 erkeğin olduğu otelin konferans odasına girdiğinde orada bulunan iki kadından biriydi.

Koofi ve insan hakları aktivisti olan diğer bir kadın müzakereci, Afgan siyasetçiler ve aktivistlerin tarafında iki kadın olarak yer almışlardı; odanın diğer tarafında ise klasik görünümleriyle Taliban üyeleri oturuyordu.

Yıllar boyunca Koofi görüşmeleri yürüten nadir Afgan kadınlardan biri olacaktı.