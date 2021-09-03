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Taliban'ın 'ele geçiremediği' Pençşir'le ilgili yeni gelişme

03.09.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da Taliban’ın son vilayet olarak kalan Pençşir’i de ele geçirdiği iddia edildi.

Taliban'ın 'ele geçiremediği' Pençşir'le ilgili yeni gelişme

Afganistan’da bulunan 34 vilayet merkezinin 33’ünün kontrolünü ele geçiren Taliban yönetimi, Pençşir vilayetinde yaşayan halka çağrıda bulunarak liderlerini ikna etmelerini ve yeni Afganistan yönetimine katılmalarını istemişti. Bu gelişmelerin ardından Taliban’ın başkent Kabil’in kuzeyinde yer alan Pençşir’i ele geçirdiği ileri sürüldü.

GİRİŞ-ÇIKIŞLARI KONTROL ALTINDA

Pençşir, büyük çoğunluğu Taciklerden oluşan yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı bir vilayet olarak biliniyor. Dağlık ve engebeli arazisi nedeniyle askeri operasyonlar için zorlu bir hedef olarak tanımlanırken girişlerin dar bir geçitten gerçekleştirilmesi bölgeye giriş-çıkışları sınırlandırıyor. Vilayetin lideri milli savaş kahramanı Ahmet Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesut ile Taliban arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak sonuca varılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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