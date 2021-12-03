HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Taliban kararnamesi: Kadınlar mülk olarak görülemezler, evlilikte rızaları gerek

Taliban kararnamesi: Kadınlar mülk olarak görülemezler, evlilikte rızaları gerek

03.12.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban yönetimi ülkede kadın haklarına yönelik bir kararname yayımladı. Kararnamede, kadınların mülk olarak görülmemesi ve evlilikte rızalarının olması gerektiğini belirtildi. Ancak kararnamede, kız çocuklarının eğitime erişiminden ve evleri dışında çalışmasından bahsedilmedi.

Taliban kararnamesi: Kadınlar mülk olarak görülemezler, evlilikte rızaları gerek

Afganistan'da Taliban yönetimi ülkede kadın haklarına yönelik bir kararname yayımladı. Kararnamede, kadınların mülk olarak görülmemesi ve evlilikte rızalarının olması gerektiğini belirtildi. Ancak kararnamede, kız çocuklarının eğitime erişiminden ve evleri dışında çalışmasından bahsedilmedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in kamuoyuna açıkladığı kararnamede, "Kadın bir mülk değil, asil ve özgür insandır. Hiç kimse bir kadını, barış ve düşmanlıkları sonlandırmak adına başkasına veremez" denildi.

Kararnamede, evlilik ve kadınların miras haklarından bahsedilirken, kadınların evliliğe zorlanmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca kadınların ölmüş eşlerinin mallarında hak sahibi oldukları belirtildi.

Mahkemelerin de karar verirken kararnameyi dikkate almaları, dini işler ve enformasyon bakanlıklarının da bu hakları koruyıp teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

Ancak kararnamede, uluslararası toplumun başlıca kaygılarından olan kadınların evleri dışındaki etkinliklere ve eğitime erişimlerinden söz edilmedi.

Taliban, Afganistan'da 1996-2001 arasındaki ilk iktidar döneminde kadınların erkek bir yakınları olmadan ve burka giymeden dışarı çıkmalarını, kız çocuklarının eğitime erişimlerini yasaklamıştı.

Taliban yönetimi, değiştiklerini ve bazı bölgelerde kız çocuklarına yönelik liselerin açıldığını söylüyor. Ancak birçok kadın ve kadın hakları savunucuları bu açıklamayı şüpheyle karşılıyor.

Afganistan Merkez Bankası'nın milyarlarca dolarlık fonunu ve kalkınmaya yönelik harcamasını donduran uluslararası toplum, kadın haklarını Taliban yönetimiyle gelecekteki ilişkilerinde başlıca unsur olarak belirledi.

Taliban'ın yönetimi ele almasından bu yana uygulanan ambargolar nedeniyle nakit akışı duran ve likidite krizi yaşayan ülkede, ekonomik çöküş riski bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldıŞaşkına çeviren anlar! Otelin önündeki çamaşır makinesini el arabasıyla çaldı
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
İtalya’da keşfedildi! Tam 80 milyon yıllıkİtalya’da keşfedildi! Tam 80 milyon yıllık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

Musa Orhan hakkında karar verildi

Musa Orhan hakkında karar verildi

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bakan Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.