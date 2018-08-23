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Taliban Rusya'nın barış görüşmesi davetini kabul etti

23.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

Taliban, Rusya'nın Afganistan'daki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla düzenlemek istediği barış görüşmelerine katılacağını duyurdu.

Taliban Rusya'nın barış görüşmesi davetini kabul etti

Taliban’ın açıklaması, Afgan hükümetinin olumsuz yöndeki kararının ardından geldi.Taliban, Rusya'nın Afganistan'da barışı sağlamak için düzenlemek istediği zirveye katılacağını duyurdu. Taliban sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Liderlerimiz Rusya'nın önderliğindeki barış görüşmeleri için Rusya'nın davetini kabul etti" denildi.

Taliban görüşmelere dört üst düzey üyesini göndereceğini de açıkladı. Heyete, Taliban'ın Katar'daki siyasi bürosunun başında olan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın liderlik edeceği bildirildi.

Taliban'ın açıklaması, Afgan hükümetinin Rusya'nın ev sahipliğindeki görüşmeye katılmayacağını açıklamasının ardından geldi. Reuters'a konuşan Afgan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, hükümetin Taliban'la dış güçler dahil olmadan direkt görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de aralarında olduğu çok sayıda ülkeyi 4 Eylül'de Moskova'da yapılması planlanan görüşmeye davet etmişti. Afganistan'ın yanı sıra ABD de görüşmeye katılmayacağını duyurmuştu.

Tek taraflı ateşkes

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kurban Bayramı öncesinde Taliban'la tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Ateşkese ilişkin henüz Taliban'dan bir açıklama yapılmadı.

Amerikan güçlerinin muharip göreve son verdiği Afganistan'da son aylarda Taliban'ın düzenlediği saldırılarda artış gözlemleniyor. Taliban güçleri, geçtiğimiz haftalarda ülkenin doğusundaki stratejik öneme sahip Gazne'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırmıştı. Ülkenin en büyük iki şehri olan Kabil ve Kandahar'ı birbirine bağlayan otoyolun geçtiği Gazne'de yaklaşık beş gün süren çatışmalar sırasında ABD güçleri, Afgan kuvvetlerine havadan destek vermişti. Afgan hükümeti, çatışmalar sonucu, 30 sivilin yanı sıra güvenlik güçlerinden en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

2001'den bu yana Afganistan'da konuşlu olan ABD güçleri, 2014 yılından bu yana muharip görev üstlenmiyor. ABD askerleri, Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağlıyor. ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.

Afganistan'ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliği tarafından Temmuz ayında yayımlanan rapora göre, ülkenin yaklaşık yüzde 13.8'i Taliban'ın kontrolü altında, yüzde 30'unda ise hakimiyet mücadelesi sürüyor.

DW,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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