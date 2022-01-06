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  4. Taliban'dan saç tıraşı işkencesi! Gencin ellerini bağlayıp, meydanda döve döve saçını kestiler

Taliban'dan saç tıraşı işkencesi! Gencin ellerini bağlayıp, meydanda döve döve saçını kestiler

06.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'dan gelen görüntüler gündem yaratmaya devam ediyor. Ülkede çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir videoda; Taliban üyelerinin, saç kesimini beğenmediği bir genci döve döve tıraş ettikleri görülüyor.

Afganistan'da 20 yıl sonra geçtiğimiz yıl Eylül ayında yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede yeni kuralları hayata geçirmeye devam ediyor. Taliban üyeleri, ülke genelinde şeriat yaslarına uyup uyulmadığına dair denetimler yapmaya devam ederken, sosyal medyada yayılan son görüntüler dikkat çekti.

Ülkeden gelen son görüntülerde Taliban yetkililerinin saç kesimini beğenmedikleri bir gencin saçlarını zorla kestiği yer alıyor.

Söz konusu videoda elleri bağlanarak meydana getirilen genç bir adamın, Taliban üyeleri tarafından döve döve saçının kesildiği görülüyor.

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Gencin zorla tıraş edildiği ve şiddet gördüğü görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşılırken bir anda gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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