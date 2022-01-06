Taliban'dan saç tıraşı işkencesi! Gencin ellerini bağlayıp, meydanda döve döve saçını kestiler

Afganistan'da 20 yıl sonra geçtiğimiz yıl Eylül ayında yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede yeni kuralları hayata geçirmeye devam ediyor. Taliban üyeleri, ülke genelinde şeriat yaslarına uyup uyulmadığına dair denetimler yapmaya devam ederken, sosyal medyada yayılan son görüntüler dikkat çekti.

Ülkeden gelen son görüntülerde Taliban yetkililerinin saç kesimini beğenmedikleri bir gencin saçlarını zorla kestiği yer alıyor.

Söz konusu videoda elleri bağlanarak meydana getirilen genç bir adamın, Taliban üyeleri tarafından döve döve saçının kesildiği görülüyor.

Gencin zorla tıraş edildiği ve şiddet gördüğü görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşılırken bir anda gündem oldu.

