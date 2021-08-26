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Taliban sözcüsü New York Times'a konuştu: Müzik de, kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

26.08.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Times'a konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, 20 yıl öncesine göre daha 'hoşgörülü' olacaklarını belirterek, Taliban yönetiminin bundan sonra nasıl olacağını ana hatlarıyla anlattı. Mücahid, müziğin yasaklandığını, kadınların ise iş hayatına geri dönebileceklerini ancak başlarının örtmelerinin şart olacağının altını çizdi. Kadınların üç gün boyunca yalnız seyahat etmeleri halinde ise bir erkek refakatçiye ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Taliban sözcüsü New York Times'a konuştu: Müzik de, kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, örgütün 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrası Batı medyasına ilk mülakatı verdi.

New York Times'a konuşan sözcü, Afganistan'da müziğin yasaklanacağını ve Taliban'ın 20 yıl öncesine göre daha hoşgörülü olacağına söz vermesine rağmen, birkaç gün süren gezilerde kadınların bir erkek refakatçi ile seyahat etmesi gerekeceğini duyurdu.

MÜZİK YASAKLANACAK

Mücahid, "Müzik İslam'da yasak ama biz insanları bu tür şeyleri yapmamaya ikna edebileceğimizi umuyoruz. Bu Taliban yönetimi altında her şey önceki rejimden farklı olacak'' derken, iki gün önce Taliban'ın Afganistan Müzik Enstitüsü'ne (ANIM) saldırıp okuldaki tüm enstrümanları parçalayarak kapısına kilit vurmasının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

''KADINLARIN EVDE OTURACAĞI İDDİALARI YERSİZ''

Taliban'ın geleceği inşa etmek için geçmişte olanları unutmak istediğini savunan ve şimdiden intikam operasyonları düzenlediği haberlerini reddeden Mücahid, Taliban'ın 1996-2001 dönemindeki gibi yeniden kadınları evde oturmaya veya yüzlerini örtmeye zorlayacağı endişelerinin 'temelsiz' olduğunu iddia etti.
Kadınlara getirecekleri yeni erkek vesayet sistemini, evden çıkan kadına erkek vasinin eşlik etmesi şartının sadece üç gün ya da daha uzun süren seyahatler için geçerli olacağını, okula, işyerine, üniversiteye ya da hastaneye giderken geçerli olmayacağını aktaran Taliban Sözcüsü, kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerinden, ama bunun için başlarını örtmelerinin şart olduğundan söz etti.

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YENİ KURALLAR GELENE DEK KADINLAR EVDE KALACAK

Mücahid, salı günkü basın toplantısında, kadınlara yeni kurallar netleşene dek evden çıkmamalarını söylemiş, güvenlik güçlerinin kadınlarla nasıl konuşacağını bilmediklerini söylemişti. Bunu da ''kadınların kötü muamele görmesini engellemek için" diyerek açıklamıştı.

''DOKTORLARI ELİMİZDEN ALMAYIN''

Mücahid ayrıca Amerika'nın tahliye yönteminden duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi. Mücahid, "Ülkemize müdahale etmemeli, insan kaynaklarımızı, doktorları, profesörleri ve burada ihtiyacımız olan diğer insanları almamalılar. Onlar Amerika'da bulaşıkçı veya aşçı olabilirler. Bu insanlık dışı'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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