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Taliban sözcüsüyle röportajı çok konuşulmuştu! İşte Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti

30.08.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimi almasının ardından Taliban sözcüsü Mevlevi Abdulhak Hemad, Afgan kadın gazeteci Beheshta Arghand'ın sunduğu programa konuk olmuş, tüm dünya şaşkına dönmüştü. Taliban yetkilisiyle röportaj yapan Arghand'ın Taliban'ın verdiği tüm 'ılımları' mesajlara rağmen ülkesini terk ettiği duyuruldu.

Taliban sözcüsüyle röportajı çok konuşulmuştu! İşte Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti

15 Ağustos'ta Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesi sonrası ilk iki gün Afgan televizyon kanallarının kadın sunucuları ekrana çıkmamış, 17 Ağustos'ta ise özel televizyonlarda çok sayıda kadın spikerin ekranlarda boy gösterdiği görülmüştü.

Taliban sözcüsü Mevlevi Abdulhak Hemad'ı programda konuk eden Afgan gazeteci Beheshta Arghand ise tarihi bir röportaja imza atmış, Taliban yetkilisiyle röportaj yaparak tarih yazmıştı.

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''TALİBAN'DAN KORKUYORUM''

Ancak Arghand, Taliban'ın verdiği tüm ılımlı mesajlara rağmen kendisini güvende hissetmedi ve CNN International'a göre gazeteci ülkeyi terk ederek ailesiyle birlikte Katar'a sığındı. CNN'den Brian Stelter'a konuşan Beheshta "Ülkeyi terk ettim çünkü milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum. Neredeyse tüm tanınmış muhabirler ve gazeteciler ayrıldı. Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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