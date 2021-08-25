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Taliban yetkilisinden Afgan ekonomiste şok telefon: Ülkedeki yabancılar gittiğinde...

25.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afgan maliye bakanlığında ekonomist olarak çalışan Eşref Haydari, bir Taliban yetkilisinden aldığı telefonla dehşete kapıldı. Öldürüleceğini düşünen Haydari, Taliban'ın ülkesindeki yabancıların gitmesinin ardından işe geri dönmesini emrettiğini söyledi.

Taliban yetkilisinden Afgan ekonomiste şok telefon: Ülkedeki yabancılar gittiğinde...

Taliban'ın Afganistan'da hüküm sürmesinin ardından binlerce kişi gibi o da geleceğinden endişe ediyordu. Evinde diken üstünde bekleyen Afgan maliye bakanlığında ekonomist olarak çalışan Eşref Haidari, Taliban'dan aldığı bir telefonla dehşete kapıldı.

Ancak hattın diğer ucundaki Taliban komutanı Eşref Haidari'yi ülkesindeki yabancıların gitmesinin ardından tekrar göreve çağırdı. Reuters'a konuşan Haidari aralarındaki konuşmada Taliban yetkilisinin sözlerini şöyle aktardı: "Panik yapmayın ya da saklanmaya çalışmayın, yetkililerin çılgın yabancılar gittikten sonra ülkemizi yönetmek için sizin uzmanlığınıza ihtiyacı var."

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Eşref, ülkenin 34 eyaletine fon tahsis etmek için çalıştığı bakanlığa tekrar geri döneceğini ancak Taliban normlarına uygun olabilmek için sakal ve Taliban'ın istediği şekilde kıyafetlerini değiştirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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