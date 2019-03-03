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Taliban’a ağır darbe: 3’ü komutan 17 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 18:41 | Son Güncelleme

Afganistan Ordusu’nun düzenlediği hava saldırısında 3’ü üst düzey 17 Taliban militanı öldürüldü.Afganistan Ordusunun, saldırılarını artıran Taliban örgütüne karşı operasyonları devam ediyor.

Afganistan Ordusu’nun düzenlediği hava saldırısında 3’ü üst düzey 17 Taliban militanı öldürüldü.
Afganistan Ordusunun, saldırılarını artıran Taliban örgütüne karşı operasyonları devam ediyor. Ordudan yapılan son açıklamada, sabaha karşı Kandahar ilinin Şah Vali Kot ilçesine hava saldırısı düzenlendiği ve 8 Taliban militanının öldürüldüğü, 9 militanın da yaralandığı açıklandı. Açıklamada, öldürülen militanlardan birisinin Taliban Komutanı Molla Tur Nakibullah olduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca gün içinde yapılan operasyonlarda, Faryab ilinde 2’si üst düzey 6 militanın öldürüldüğü, öldürülen Taliban yöneticilerinin Mevlevi Celal ve Mullah Candullah olduğu kaydedildi.
Tahar Valisi Muhammed Ömer ise gün içinde 3 militanın öldürüldüğünü 2’sinin de yaralı ele geçirildiğini açıkladı.
Faaliyetlerini yoğunlaştıran ve Cuma gününden beri saldırılarda başarısız olarak en az 50 militanını kaybeden Taliban’dan saldırılarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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