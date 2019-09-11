Yaklaşık bir yıldır ABD temsilcileriyle Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinin sonuna yaklaştıklarını belirten Şahin, "ABD ile barış konusunda anlaşmaya varmıştık, anlaşma metninin imza tarihi de belirlenmişti, sonuca yaklaşırken Trump'ın açıklaması bizi de şaşırttı." dedi.

Sözcü Şahin, yaptığı açıklamada, Taliban ile barış görüşmelerini durdurduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

KABİL (AA) - Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü Süheyl Şahin, ABD yönetiminin, Taliban ile barış görüşmelerini durdurmasına tepki göstererek, "ABD ile barış konusunda anlaşmaya varmıştık, anlaşma metninin imza tarihi de belirlenmişti." ifadesini kullandı.

ABD'nin saldırılarının devam ettiğini dile getiren Şahin, "ABD, Taliban'a yönelik hava saldırıları düzenlemek bahanesiyle sivilleri katlediyor, bizler bu saldırılar karşısında nasıl sessiz kalalım." ifadesini kullandı.

Şahin, Afganistan'da yıllardır devam eden savaşın tek çözüm yolunun müzakere olduğunu belirterek, ABD'nin anlaşmayı istemediği takdirde savaşın devam edeceğinin altını çizdi.

- Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü başkent Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini 8 Eylül'de durdurduğunu açıklamıştı.

Ayrıca Trump, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini belirtmişti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 5 Eylül'de, diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü ifade edilmişti.

