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Taliban'dan kaçtılar, cilt hastalıklarıyla mücadele ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesi İkiçeşmelik bölgesindeki Agora Antik Kenti'nin karşısında bulunan park, Afganistan'daki Taliban'ın baskılarından kaçarak 3 ay önce Türkiye'ye sığınan mültecilere yuva oldu.

Taliban'dan kaçtılar, cilt hastalıklarıyla mücadele ediyorlar

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesi İkiçeşmelik bölgesindeki Agora Antik Kenti'nin karşısında bulunan park, Afganistan'daki Taliban'ın baskılarından kaçarak 3 ay önce Türkiye'ye sığınan mültecilere yuva oldu. Camilerden aldıkları halıların üzerinde yaşayan çoğu çocuklu aileler, özellikle cilt hastalıklarıyla mücadele ediyor. Kimlikleri olmadığı için hastaneye gidemeyen mülteciler, yardım bekliyor.
Konak'ın İkiçeşmelik bölgesindeki Agora ören yerinin karşısında bulunan park, daha iyi bir hayat için yola çıkan mülteciler tarafından mesken edinildi. Yıllardır süren silahlı çatışmalardan kaçarak 3 ay önce Türkiye'ye sığınan yaklaşık 100 mülteci, çocukları ve bebekleri ile birlikte, parkta kalmaya başladı. Çevredeki camilerden aldıkları halıların üzerinde yatıp kalkan, kendilerine battaniyede veren vatandaşların yardımları ile karınlarını doyuran mülteciler, özellikle çocuklarda cilt hastalıklarının görüldüğünü ve kimlikleri bulunmadığı için hastaneye gidemediklerini söyleyerek, sağlıkçıların kendilerini muayene etmesini istedi.
'YEMEK YOK, SU YOK, PARA YOK'
Türkçe bilmeyen mültecilerden, tercüman yardımı ile konuşan Sina Akmal, parkta kalanların büyük bölümünün Afganistanlı olduğunu ve buradakilerin birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarını, ancak bunları söylemekten utandıklarını anlattı. Mülteci Huban Agbari, sıkıntılarını şöyle anlattı:
"Bir sürü sıkıntımız var, bazıları bunları söylemekten utanıyor. Yemek yok, su yok. Avrupa ülkelerinin bizi almasını, oralara gidebilmeyi istiyoruz. Ülkemiz hep bir savaş baskısı altında. Taliban ve DEAŞ'tan kaçtık. Durum çok kötü. Burada da yemek ve suya ihtiyacımız var. Paramaz yok. Devlet bizim çalışmamıza izin verirse, çalışırız. Çocuklarda pislikten deri hastalıkları oluşuyor, doktora gittiğimizde bizi geri çeviriyorlar. Bizi özel doktora yönlendiriyorlar, fakat ücretler çok yüksek. Kış gelmeden yurtdışına gitmek istiyoruz."
'ÇOCUKLARIN DOKTORA İHTİYACI VAR'
Leyla Kerimi isimli Afgan kadın da, "Ben hastayım. Burada bir şeyim yok. Halıları çevredeki camilerden alıyoruz. Buralar kirli, hepimiz hastayız. Her ailede neredeyse 10 çocuk var. Gerçekten çok zor durumdayız. Türkiye bize yardım etsin, biz başka ülkelere gidelim. Çocukların ameliyat olması lazım" dedi.
Ali Seyer (12) isimli çocuk da savaşta babasını kaybettiğini, annesinin de kendisini terk ettiğini, bir ablasının olduğunu ama kendisiyle ilgilenmediğini, akrabaları ile kaldığını söyledi. Taliban askerleri tarafından eşinin öldürüldüğünü ve 7 çocuğu ile kaldığını söyleyen Huban Muhammedi de kendilerine yardım edilmesini istedi. Ülkesindeki çatışmalardan dolayı sağ bacağını kaybeden ve protez bacak takılan Yasin Nasim (42) ise çocukların hasta olduğunu, doktora ihtiyaçları bulunduğunu anlattı.

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Taliban'dan kaçtılar, cilt hastalıklarıyla mücadele ediyorlarTaliban'dan kaçtılar, cilt hastalıklarıyla mücadele ediyorlarTaliban'dan kaçtılar, cilt hastalıklarıyla mücadele ediyorlarTaliban'dan kaçtılar, cilt hastalıklarıyla mücadele ediyorlar

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