Taliban'ın Kunduz'a saldırısı geri püskürtüldü

Afganistan İçişleri Bakanlığı Taliban milislerinin Alman askerlerinin de konuşlu olduğu Kunduz kentine düzenlediği saldırının geri püskürtüldüğünü açıkladı. Bakanlık 56 "teröristin" öldürüldüğünü, 20 Afgan güvenlik gücü ve 5 sivilin de saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. 85 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Taliban'ın Kunduz'a cumartesi sabah saatlerinde birçok yönden saldırdığı belirtiliyor. Afgan polis sözcüsü Seyid Server Hüseyni'nin gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir intihar bombacısının gruba yaklaşarak kendini havaya uçurduğu kaydediliyor. Hüseyni'nin 10 kişiyle birlikte bu saldırıda öldüğü ifade ediliyor. Taliban ayrıca Pazar günü de Kunduz şehrinin 100 kilometre güneyindeki Puli Khumri kentine saldırı düzenledi.

Afganistan savaş uçaklarının bunun üzerine kentteki Taliban güçlerine saldırı için beş kez havalandığı, ABD hava kuvvetlerinin de operasyona destek verdiği belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP muhabiri kentin dört noktasında hafif ve ağır silah seslerinin duyulduğunu, özel harekat birimlerinin Taliban milislerine müdahale ettiğini duyurdu. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi saatler süren çatışmanın ardından Taliban güçlerinin kentten çıkmak zorunda kaldığını ve kentte durumun normale döndüğünü belirtti.