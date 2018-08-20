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Taliban'ın rehin aldığı 149 kişi kurtarıldı

20.08.2018 18:36 | Son Güncelleme

Afganistan'da hükümetin tek taraflı ateşkes kararı sonrası Kunduz'da rehin alınan 149 kişi kurtarıldı.

Taliban'ın rehin aldığı 149 kişi kurtarıldı

Son dönemde saldırılarını artıran Taliban'ın ise Afgan hükümetinin ateşkes teklifine vereceği yanıt merak ediliyor.Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Taliban tarafından kaçırılan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 149 kişi kurtarıldı. Associated Press'e konuşan bir Afgan yetkili, güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonun ardından sabah saatlerinden bu yana rehin tutulan 149 kişinin özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu. Hâlâ Taliban'ın elinde olan 21 kişiyi kurtarmak için operasyonun devam ettiği aktarıldı. Taliban'ın elinde kalan rehinelerin büyük bir kısmını güvenlik güçlerinin oluşturduğu belirtiliyor.

Taliban, sabah saatlerinde Khan Abad bölgesinde başkent Kabil'e giden üç otobüsü durdurarak, 170 kişiyi rehin almıştı.

Kunduz'daki rehine krizi Afgan hükümetinin Kurban Bayramı öncesi ülkede silahların susması amacıyla ilan ettiği tek taraflı ateşkesin ardından geldi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkenin bağımsızlığının 99'uncu yıldönümü dolayısıyla Pazar günü yaptığı konuşmada, şartlı ateşkesin Pazartesi günü başlayacağını ve Taliban ateşkesi koruduğu sürece devam edeceğini açıklamıştı. Üç ay sürmesi hedeflenen ateşkesin, IŞİD'i kapsamayacağı duyurulmuştu.

Daha fazlasını okumak için: Afgan hükümetinden Taliban’a şartlı ateşkes

Ateşkes sağlanacak mı?

Ateşkese ilişkin henüz Taliban'dan bir açıklama yapılmadı. Taliban'ın Afganistan'daki lideri Hebetullah Ahunzada Cumartesi günü yaptığı açıklamada yabancı güçlerin ülkedeki işgali devam ettiği sürece ülkede barış olmayacağını söylemişti.

Taliban tarafından kabul edilmesi durumunda, Afganistan'da ABD'nin 2001'deki işgalinden bu yana ülke çapında ikinci kez ateşkes sağlanmış olacak. İlk ateşkes, Haziran ortasında Ramazan Bayramı sırasında uygulanmıştı. Taliban militanları tarafından dolaylı olarak kabul edilen ve üç gün süren ateşkesi uzatma teklifi, Taliban tarafından reddedilmişti.

Taliban saldırılarını artırdı

Amerikan güçlerinin muharip göreve son verdiği Afganistan'da son aylarda Taliban'ın düzenlediği saldırılarda artış gözlemleniyor.

Taliban güçleri, geçtiğimiz haftalarda ülkenin doğusundaki stratejik öneme sahip Gazne'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırmıştı. Ülkenin en büyük iki şehri olan Kabil ve Kandahar'ı birbirine bağlayan otoyolun geçtiği Gazne'de yaklaşık beş gün süren çatışmalar sırasında ABD güçleri, Afgan kuvvetlerine havadan destek vermişti. Afgan hükümeti, çatışmalar sonucu, 30 sivilin yanı sıra güvenlik güçlerinden en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Daha fazlasını okumak için: Gazne’de bilanço ağırlaşıyor

2001'den bu yana Afganistan'da konuşlu olan ABD güçleri, 2014 yılından bu yana muharip görev üstlenmiyor. ABD askerleri, Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağlıyor. ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.

Afganistan'ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliği tarafından Temmuz ayında yayımlanan rapora göre, ülkenin yaklaşık yüzde 13.8'i Taliban'ın kontrolü altında, yüzde 30'unda ise hakimiyet mücadelesi sürüyor.

AP,dpa/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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