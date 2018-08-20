Taliban'ın rehin aldığı 149 kişi kurtarıldı

Son dönemde saldırılarını artıran Taliban'ın ise Afgan hükümetinin ateşkes teklifine vereceği yanıt merak ediliyor.Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Taliban tarafından kaçırılan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 149 kişi kurtarıldı. Associated Press'e konuşan bir Afgan yetkili, güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonun ardından sabah saatlerinden bu yana rehin tutulan 149 kişinin özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu. Hâlâ Taliban'ın elinde olan 21 kişiyi kurtarmak için operasyonun devam ettiği aktarıldı. Taliban'ın elinde kalan rehinelerin büyük bir kısmını güvenlik güçlerinin oluşturduğu belirtiliyor.

Taliban, sabah saatlerinde Khan Abad bölgesinde başkent Kabil'e giden üç otobüsü durdurarak, 170 kişiyi rehin almıştı.

Kunduz'daki rehine krizi Afgan hükümetinin Kurban Bayramı öncesi ülkede silahların susması amacıyla ilan ettiği tek taraflı ateşkesin ardından geldi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkenin bağımsızlığının 99'uncu yıldönümü dolayısıyla Pazar günü yaptığı konuşmada, şartlı ateşkesin Pazartesi günü başlayacağını ve Taliban ateşkesi koruduğu sürece devam edeceğini açıklamıştı. Üç ay sürmesi hedeflenen ateşkesin, IŞİD'i kapsamayacağı duyurulmuştu.