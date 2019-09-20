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Talih kuşu Edirne’den uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Şans Topu büyük ikramiyesi, Edirne’de uzun yıllardır hep aynı rakamları oynayan kadın bir esnafa çıktı.

Talih kuşu Edirne’den uçtu

Şans Topu büyük ikramiyesi, Edirne’de uzun yıllardır hep aynı rakamları oynayan kadın bir esnafa çıktı. 603 bin TL kazanan evli ve 2 çocuk annesi talihli kadının kimliği ise sır gibi saklanıyor.
953. Hafta Şans Topu çekiliş sonucunda büyük ikramiye, "10, 14, 23, 27, 30 + 10" numaralarına isabet etti. Büyük ikramiyeyi Edirne, Tekirdağ ve Bilecik illeri bölüştü. Kişi başı 603 bin 496 TL kazanan 3 talihliden birisi Edirne’den kadın bir esnaf oldu.

“Bir kadına çıkması özellikle güzel oldu, iyi oldu”
Büfe işletmecisi Serhat Ceylan, “Edirne’de bir arkadaşımızın ikramiye kazanmasında dolayı çok mutluyuz. Daha önce ki yıllarda da biz 3 tane büyük ikramiye vermiştik, bu dördüncü oldu. Mutluyuz, bu konuda ihtiyacı olan birisi. Talihlimiz tesadüfen burada öğrendi ikramiyeyi kazandığını. Bizim sürekli bir müşterimiz. Ben gündüz oynarken rakamları az çok görmüştüm az çok tanıyorum da. Onda olabileceğini şüphelendim. Akşamda işini bitirmiş evine giderken, yoldan çevirdim ‘dedim bir bakalım kuponlarına’. Ve burada kendisi gördü ve çok şaşırdı. Edirneli bir esnaf kardeşimiz. Bir kadına çıkması özellikle güzel oldu, iyi oldu. Evli ve çocukları var. Düzenli olarak aynı rakamlara oynayan bir müşterimiz” dedi.

Talih kuşu Edirne’den uçtu

Talih kuşu Edirne’den uçtu

Talih kuşu Edirne’den uçtu

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