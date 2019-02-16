Talih kuşu Tevfikiye köyüün başına kondu

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü, Troya dönemini yaşatan arkeo-köye dönüştürüldü.

Çanakkale Valiliği ile 21 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde Tevfikiye köyü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, figürleri, tarihi ve mitolojik değerleri ile açık hava müzesi niteliğinde arkeo-köye dönüştürüldü. Troya Antik Kenti’ne yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapılabileceği ve Troya tarihinden izler taşıyan bir köy haline getirilmesi amaçlandı. Köyün bir yandan restorasyonu devam ederken diğer yandan da Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle farklı başlıklarda kurslar başlatıldı ve bölgede sosyal yaşam kalitesi yükseltildi. Tevfikiye bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilecek duruma getirildi.

‘Başımıza talih kuşu kondu’

Tevfikiye köyü Muhtarı Hüseyin Dinç, “Köyümüz Arkeo Köy olduktan sonra gelen gideni daha değişti. Beklentimiz daha yükseklere çıktı. Daha önceden köyümüze bu kadar gelen giden olmuyordu. Fakat şimdi gelen giden değişti. Yapılan hizmetler çok büyük hizmetler. Bu konuda bizim başımıza talih kuşu kondu diyebiliriz. Alt yapımız ve üst çalışmalar tamamen bitti gibi. Sadece köyümüzün bir kısmı var yollarının yapılması gereken. Diğer tarafları bitmiş durumda. Bundan sonrada çok iyi bir beklentimiz var. Köyde pansiyonculuk olsun, lokantacılık olsun, restoran olsun halkımız tarafından açılması düşünülüyor. Bu yaz bunlar daha ön plana çıkacak gibi duruyor. Köyümüzün Arkeo Köye dönüşmesinden çok memnunuz. Eskiye göre çok çok güzel oldu” dedi.

Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi başlangıcında Tevfikiye Köyü halkıyla bir sosyolojik bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu araştırma ile köy halkının sosyo-ekonomik, demografik bilgileri derlendi, Troya’ya ilişkin görüşleri, beklentileri, kurs talepleri ve destek verecekleri konularda görüşleri alındı.

Araştırma sonuçlarına göre, Tevfikiye köyü halkı köylerine pek ziyaretçi gelmediğini bunun değişmesini arzuladıklarını, Troya savaşı ve ören yeri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediklerini, köylerinin bir Troya köyüne dönüşmesini beklediklerini, Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi ile ilgili umutlu, iyimser ve heyecanlı olduklarını, özellikle el sanatları, işletmecilik, pansiyonculuk ve aşçılık kurslarına katılmak istediklerini bildirdiler.

Ardından projenin takibi ve köy halkının projeye desteğini sağlamak amacıyla bilgi ve beceri sahibi beş kadın, beş erkek köy sakininden oluşan köy muhtarı, köy imamı ve köy öğretmeninin de doğal üyesi sayıldığı ‘Köy Komitesi’ kuruldu. Bu komite haftalık toplantılar düzenleyerek projeyle ilgili görüş alışverişinde bulunarak halkı teşvik etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere düzenli çalışmalarda bulunmaya devam ediyor.

Opet tarafından köyün giriş yolu ve çevresi düzenlendi. Köy kahvesi, düğün salonu ve sağlık ocağında “Troya 6” dönemi konseptine göre mimari yenileme çalışmaları yapıldı. Köy meydanında yer alan düğün salonu, müze ve kültür sanat merkezine dönüştürüldü. 1895 yılında İntepe/ Erenköy’lü olan Rum bir usta tarafından tamamı Troya Ören Yeri’nden alınan taşlarla inşa edilen tarihi köy camisi yine Troya döneminin doğal taşlarıyla aslına uygun şekilde restore edildi. Geniş Troya ovasına hakim noktada konumlanan ve Troya Meydanı olarak adlandırılan meydan seyir alanı olarak düzenlendi. Bu meydana Troya dönemi kahramanlarının (Sarpedon, Priamos, Paris, Helen, Hektor, Homeros, Akhilleus, Agememnon, Aias,Patroklos, Odysseus) büstleri konuldu. Köy meydanına Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet heykelleri yerleştirildi. Köy kahvesinin bahçesinde bulunan bina, Troya evi konseptinde yenilendi. Troya Meydanı ve cami arasında kalan boş alana peyzaj uygulandı ve minyatür bir şelale oluşturuldu. Köy içinde yer alan ve kullanılmayan eski köy okulu pansiyona dönüştürüldü. Pansiyon işletilmeye başladı ve çok sayıda misafir ağırlamaya devam ediyor. Köyün genelinde peyzaj çalışması yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A. Ş. tarafından yöreye bağışlanan ve akasya, servi, zakkum, ardıç, çınar, erguvan, gül, hanımeli, yasemin ve sardunyadan oluşan toplam 14 bin 800 adet bitki dikimi yapıldı. Köy kahvesi ve düğün salonunda yer alan tuvaletler yenilendi.