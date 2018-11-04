Talihli yarın ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ödül şirkete kalacak

KUDÜS (AA) - İsrail'de Türkiye'deki 'Şans Topu' benzeri oyunda 890 bin dolarlık ikramiyeyi kazanan kişi yarın da ortaya çıkmazsa ödül piyango şirketinde kalacak.
Yerel basında yer alan habere göre, İsrail Milli Piyangosu (Mifal Hapayis) tarafından oynatılan bir şans oyununun 5 Mayıs'taki çekilişinde 890 bin dolarlık (3,3 milyon şekel) büyük ikramiye tek kupona isabet etti.
Ancak aradan geçen süreye rağmen şanslı kuponun sahibi ikramiyesini almak için şirkete başvurmadı.
Bunun üzerine Mifal Hapayis, talihli kişiyi bulmak için ülkenin bazı bölgelerine ilanlar astı ancak bu girişim de ikramiyenin kazananını ortaya çıkarmak için yeterli olmadı.
İkramiyenin talihlisi yarın da ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ödül, İsrail Milli Piyangosuna kalacak.
Şirket yasaları gereği talihli, büyük ikramiyesini altı ay içerisinde almak zorunda ve bu süre yarın sona erecek.
İkramiye kazanan kişilerin genelde üç ila dört ay arasında ortaya çıktığını belirten şirket yetkilileri, büyük ödülün sahibinin yarın da ortaya çıkmaması durumunda paranın şirkette kalacağını ve toplumsal projelerin finansmanında kullanılacağını ifade etti.
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