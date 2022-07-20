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  4. Talihlinin adı açıklanmadı! Rekor ikramiye: 4 milyar 122 milyon 195 bin Türk Lirası

Talihlinin adı açıklanmadı! Rekor ikramiye: 4 milyar 122 milyon 195 bin Türk Lirası

20.07.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da düzenlenen en büyük piyango çekilişlerinden biri olan EuroMillions'da rekor ikramiye İngiltere'den bir kişiye çıktı. Talihlinin adı açıklanmazken ikramiye tutarının 195 milyon sterlin (yaklaşık 4 milyar 122 milyon 195 bin Türk Lirası) olduğu belirtildi. Piyangoyu düzenleyen şirket bunun bir kerede kazanılan gelmiş geçmiş en büyük ikramiye olduğunu açıkladı.

Talihlinin adı açıklanmadı! Rekor ikramiye: 4 milyar 122 milyon 195 bin Türk Lirası

Avrupa, adı açıklanmayan talihliyi konuşuyor. EuroMillions'ın rekor düzeydeki ikramiyesi İngiltere'de adı açıklanmayan bir talihliye çıktı. 195 milyon sterlin (yaklaşık 4 milyar 122 milyon 195 bin Türk Lirası) ikramiye verilirken, piyangoyu düzenleyen şirket bunun bir kerede kazanılan gelmiş geçmiş en büyük ikramiye olduğunu açıkladı.

TALİHLİ İNGİLTERE'DEN

Avrupa çapında düzenlenen en büyük piyango çekilişlerinden EuroMillions'ın rekor düzeydeki büyük ikramiyesi İngiltere'den bir talihliye çıktı.

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Adı açıklanmayan talihli, 195 milyon sterlin (yaklaşık 4 milyar 122 milyon 195 bin Türk Lirası) kazandı.

'GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK İKRAMİYE'

Piyangoyu düzenleyen Camelot şirketi, bunun bir kerede kazanılan gelmiş geçmiş en büyük ikramiye olduğunu açıkladı.

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Camelot'tan "talihliler baş danışmanı" Andy Carter, çekilişten sonra yaptığı açıklamada "İngiltere'deki bir talihli için müthiş bir gece" dedi.

Daha önce en büyük ikramiye rekoru Mayıs ayında 184 milyon sterlin ile kırılmış ve İngiltere'nin Gloucester kentinden talihli çift Joe ve Jess Thwaite, ikramiyenin sahibi olmuştu.

13 ÜLKEDE SATILIYOR

EuroMillions çekilişleri her hafta Salı ve Cuma günleri yapılıyor. Piyango biletleri 13 ülkede satılıyor.


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