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Talihsiz anne ve altı yaşındaki kızına tecavüz edip kayda aldılar! Dünya o sapıklara öfke kusuyor

28.06.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya onlara öfke kusuyor! Evine gitmek isteyen talihsiz kadın ve altı yaşındaki kızı sapkın kişiler tarafından durduruldu. Arabanın içine alınan kadın ve kızına tecavüz eden zanlılar polis tarafından yakalandı. Haberin yayılmasıyla birlikte sosyal medyadan sapıklar için öfke patlaması yaşandı. Sapıkların tecavüz ettikten sonra anne ve kızını yol kenarındaki bir kanala attığı ortaya çıktı.

Talihsiz anne ve altı yaşındaki kızına tecavüz edip kayda aldılar! Dünya o sapıklara öfke kusuyor

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da mide bulandıran tecavüz vakaları yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen iğrenç olayda, talihsiz kadın ve altı yaşındaki kızına tecavüz eden sapıklar tutuklandı. İddiaya göre sapıkların arabada beş kişi oldukları, yaşananları kayda aldıkları ve kadına şantaj yaptıkları ifade edildi.

MİDE BULANDIRAN OLAY: ANNE VE KIZINA TECAVÜZ EDİP KAYDA ALDILAR!

Hindistan'da gerçekleşen iğrenç olay kadının vücudundaki izlerle ortaya çıktı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tutuklanan beş kişinin yaşlarının 22 ile 25 arasında olduğu belirlendi.

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Yaşananları kameraya kaydeden sapıkların kadını tehdit ettikleri eğer polise gitmesi durumunda videoyu yaymakla korkuttukları da polis tarafından ortaya çıkarılan bilgiler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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