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  4. Talihsiz bina! Önce lodos vurdu sonra yangın

Talihsiz bina! Önce lodos vurdu sonra yangın

01.12.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de lodos sebebiyle hasar gören bir binanın çatısı tadilat yapılırken alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Talihsiz bina! Önce lodos vurdu sonra yangın

Yangın, saat 17.45 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Şiddetli lodos nedeniyle çatısı uçan binada tadilat yapılırken yanıcı maddeler tutuştu. Alevler bir anda çatıyı sardı.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Sultangazi
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