HABER

Talihsiz kadın otomobille duvar arasında sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde kapalı otoparka girmek isteyen bir otomobil, otopark girişinde duvarın kenarında bekleyen kadına çarptı.

Manisa’nın Kula ilçesinde kapalı otoparka girmek isteyen bir otomobil, otopark girişinde duvarın kenarında bekleyen kadına çarptı. Otomobille duvar arasında sıkışan talihsiz kadın ağır yaralanırken kaza anı otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Kula Yunus Emre Kent Meydanı’ndaki Kula Belediyesine ait kapalı otoparkın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet A.Ö. idaresindeki 34 BHP 692 plakalı araç, kapalı otoparka girmek isterken bir tekstil fabrikasında çalışan ve mola esnasında duvar kenarında bekleyen Aysun D.’ye çarptı. İşçi kadın, otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı otopark girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduYalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kamyonetin altında can verdiKamyonetin altında can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

İyice ısındı! Babasının izinden gidiyor...

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.