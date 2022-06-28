Talihsiz kadın uyardı: Sakın yapmayın! Ağda yüzünden…

TikTok üzerinden paylaşım yapan bir kadın evde ağda yaptıktan sonra bacaklarında oluşan lekeleri göstererek herkesi uyardı. Bacaklarını şeker ağdayla alan kadının bacaklarında lekeler meydana geldi. Bacaklarının halini gören kullanıcılar endişelerini dile getirdi. Kadın, “Bacağınızı alırken ne yaptığınızı bilmiyorsanız evde ağda yapmamanız gerekiyor” dedi.

ACITMIYOR SADECE ESTETİK OLARAK KÖTÜ

İyi olup olmadığını soran birine cevaben,"Acıtmıyor, sadece estetik açıdan hoş değil” dedi. Diğerleri, kendi şeker ağda başarısızlıklarını paylaştılar, "Aynı kızım, kollarım bundan sonra morardı ve ertesi sabah tatile gitmek zorunda kaldım" diyerek yaşadığı talihsiz anı paylaştı. Birçok insan da tavsiyede bulundu, biri bacakları iyileşirken güneşten uzak durmasını, diğeri de bacağının üzerine buz koymasını önerdi.



