Talihsiz kaza! Flaşlar patlayınca olanlar oldu

Birinin kalabalık bir yerde talihsiz bir frikik vermesi her zaman yeterince utanç verici, ancak ünlü olduğunuzu, yüzlerce fotoğrafçının ve hayranının önünde olduğunuzu hayal edin. Daha da kötü değil mi? Pahalı kıyafetleri yırtılan, kıyafeti olması gerektiği gibi durmayan ve rüzgarın azizliğine uğrayan birçok ünlü var ve beklemedikleri bazı şeyleri göstermeleri ile tarihe geçtiler.

Bazen ünlüler kıyafetlerinin azizliğine uğradıklarında, hiç olmamış gibi davranarak zarafetle ele alırlar ve bazen tamamen utanmış gibi görünürler.

İşte utanç veren ünlü frikikleri...

Emily Ratajkowski

Melania Trump

Cara Delevingne

Halsey

Mariah Carey

Elizabeth Olsen

Bella Hadid

Emma Watson

Dakota Johnson

Ashley Tisdale

Chrissy Teigen

Janet Jackson

Paris Hilton

Jennifer Lopez

Whitney Port

Danielle Brooks

Katherine Heigl

Nicki Minaj





