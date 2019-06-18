Talihsiz kaza! Flaşlar patlayınca olanlar oldu

Birinin kalabalık bir yerde talihsiz bir frikik vermesi her zaman yeterince utanç verici, ancak ünlü olduğunuzu, yüzlerce fotoğrafçının ve hayranının önünde olduğunuzu hayal edin. Daha da kötü değil mi? Pahalı kıyafetleri yırtılan, kıyafeti olması gerektiği gibi durmayan ve rüzgarın azizliğine uğrayan birçok ünlü var ve beklemedikleri bazı şeyleri göstermeleri ile tarihe geçtiler.
Bazen ünlüler kıyafetlerinin azizliğine uğradıklarında, hiç olmamış gibi davranarak zarafetle ele alırlar ve bazen tamamen utanmış gibi görünürler.
İşte utanç veren ünlü frikikleri...
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