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Talihsiz kaza! Flaşlar patlayınca olanlar oldu

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

İster kırmızı halıda, ister sahnede, ister sette olsun, ünlüler, bizim gibi bir kıyafet kazasından muzdarip olabilirler. Aslında, birçoğu sahnede dans ederken ya da dantelli yakalarıyla dik elbiseleri giyerken ya da genellikle kısa parti elbiseleri giymiş olduklarında, muhtemelen felakete ve frikiğe daha meyillidirler. İşte ünlü yıldızların o talihsiz anları...

Talihsiz kaza! Flaşlar patlayınca olanlar oldu

Birinin kalabalık bir yerde talihsiz bir frikik vermesi her zaman yeterince utanç verici, ancak ünlü olduğunuzu, yüzlerce fotoğrafçının ve hayranının önünde olduğunuzu hayal edin. Daha da kötü değil mi? Pahalı kıyafetleri yırtılan, kıyafeti olması gerektiği gibi durmayan ve rüzgarın azizliğine uğrayan birçok ünlü var ve beklemedikleri bazı şeyleri göstermeleri ile tarihe geçtiler.
Bazen ünlüler kıyafetlerinin azizliğine uğradıklarında, hiç olmamış gibi davranarak zarafetle ele alırlar ve bazen tamamen utanmış gibi görünürler.

İşte utanç veren ünlü frikikleri...

Emily Ratajkowski

1f

Melania Trump

2f

Cara Delevingne

3f

Halsey

4f

Mariah Carey

5f

Elizabeth Olsen

6f

Bella Hadid

7f

Emma Watson

8f

Dakota Johnson

9f

Ashley Tisdale

10f

Chrissy Teigen

11f

Janet Jackson

12f

Paris Hilton

13f

Jennifer Lopez

14f

Whitney Port

15f

Danielle Brooks

16f

Katherine Heigl

17f

Nicki Minaj

18f

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
whitney port çok hoşuma gitti yavrum benim şeftalisi çok güzel
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