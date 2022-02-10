Talihsiz olay! 2019'un sonuna doğru öldü, cansız bedeni 2 yıl sonra sandalyede oturur halde bulundu

İtalya, Marinella Beretta isimli 70 yaşındaki talihsiz kadının ölümüne yas tuttu. Marinella Beretta, Lombardiya'daki Como Gölü yakınlarında yalnız yaşıyordu.

Her şey aşırı büyümüş bitki örtüsü nedeniyle bahçesinde bir ağacın düştüğü şikayeti gelmesi sonrası itfaiye ekiplerinin Beratta'nın evine gitmesiyle başladı.

SANDALYEDE OTURUYORDU

Ekip eve gittiğinde 70 yaşındaki kadının cansız bedenine rastladı. CNN'nin haberine göre, Beretta'nın cansız bedeni oturma odasındaki bir sandalyede otururken bulundu.

Beretta'nın ölüm nedeninin bilinmediğini aktarılırken, görevlilerin ayrışma derecesine dayanarak yaşlı kadının 2019'un sonuna doğru öldüğünü belirlediği ifade edildi.

HİÇBİR AKRABASI GELMEDİ

Beratta'nın henüz hiçbir akrabasının gelmediği ve polisin hayatta kalan bir ailesi olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.

Como Belediye Başkanı Mario Landriscina sakinleri Beretta'nın cenazesine katılmaya davet ederken, İtalya'nın Aile Bakanı Elena Bonetti ise Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Beretta'nın yalnız ölümüne dikkat çekti.

"KİMSE YALNIZ BIRAKILMAMALI"

Bonetti, "Como'da Marinella Beretta'nın başına gelenler, unutulmuş yalnızlık, vicdanlarımızı incitiyor. Kimse yalnız bırakılmamalı." ifadelerini kullandı.

