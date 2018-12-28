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Talihsizliğin böylesi! Otomatik kapının üzerinde asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 07:18 | Son Güncelleme

Ordu’da bir sitenin girişinde bulunan, kapalı otomatik demir kapının üzerinden içeriye geçmeye çalışan çocuk, kapının aniden açılmaya başlamasıyla zor anlar yaşadı. Eşofmanı demire takılarak düşme tehlikesi geçiren çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, Altınordu ilçesinde meydana geldi. Bir sitenin önünde oyun oynayan 3 çocuktan biri, içeriye girmek için kapalı olan otomatik demir kapının üzerine çıktı.

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Kapının önüne bir araç yaklaşınca otomatik kapı açılmaya başladı. Bu esnada demirin üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı. Eşofmanı demire takılınca çocuk aşağıya inemedi.

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Çocuk araçtan inen bir kişi ve arkadaşlarının yardımıyla demirin üzerinden yara almadan kurtarıldı. Olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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DHA

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