Talihsizliğin resmi! Kamyon polis karakolunun önünde devrildi: Yardıma koşan polisler gördükleriyle şoke oldu!

Brezilya'da meydana gelen sıradan bir kamyon kazasında bariyerlere çarparak devrilen kamyonun içerisinden 1 ton uyuşturucu madde yola savruldu.

OLAY POLİS KARAKOLUNUN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Kamyon tam polis karakolunun önünden geçerken sürücü hakimiyeti kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından da devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü yaralandı.

Devrilen kamyondan paketlere sıkıca sarılmış uyuşturucu maddeler yola savruldu.

Olay sonrası hemen yardıma koşan polis ekipleri yaralanan şoförü kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası 1 tonluk uyuşturucu maddeyle yakalanan ve hafif yaralı olan sürücü ilk tedavisinin ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.

