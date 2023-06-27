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  4. Talihsizliğin resmi! Kamyon polis karakolunun önünde devrildi: Yardıma koşan polisler gördükleriyle şoke oldu!

Talihsizliğin resmi! Kamyon polis karakolunun önünde devrildi: Yardıma koşan polisler gördükleriyle şoke oldu!

27.06.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da ilginç bir olay yaşandı. Kamyon sürücüsü otoyolda seyir halindeyken bariyerlere çarpıp devrildi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde ise ilginç manzarayla karşılaştı...

Talihsizliğin resmi! Kamyon polis karakolunun önünde devrildi: Yardıma koşan polisler gördükleriyle şoke oldu!

Brezilya'da meydana gelen sıradan bir kamyon kazasında bariyerlere çarparak devrilen kamyonun içerisinden 1 ton uyuşturucu madde yola savruldu.

OLAY POLİS KARAKOLUNUN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Kamyon tam polis karakolunun önünden geçerken sürücü hakimiyeti kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından da devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü yaralandı.

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Devrilen kamyondan paketlere sıkıca sarılmış uyuşturucu maddeler yola savruldu.

Olay sonrası hemen yardıma koşan polis ekipleri yaralanan şoförü kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası 1 tonluk uyuşturucu maddeyle yakalanan ve hafif yaralı olan sürücü ilk tedavisinin ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya uyuşturucu

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