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  4. Talimat Cumhurbaşkanı'ndan geldi! Kayseri’de ’Sultan Sazlığı’ mutluluğu

Talimat Cumhurbaşkanı'ndan geldi! Kayseri’de ’Sultan Sazlığı’ mutluluğu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2020 17:44 | Son Güncelleme

Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ve ana göç yolunun kesiştiği Sultan Sazlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Cumhurbaşkanı'nın bu kararı Kayseri'de heyecanla karşılandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Bu haber bizi mutlu etti" dedi.

Kayseri’de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan, Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi. Bu karar Kayseri’de heyecanla karşılanırken, İHA’ya konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Cabbar, "Gerçekten bizde bu habere çok mutlu olduk. Sultan Sazlığı’nın kesin korunacak hassas alanları içerisine dahil olması, Cumhurbaşkanımızın bir kararname ile bunu imzalamış olması, Develiler adına gurur duyduğumuz bir olay oldu. Çünkü sadece Develi’nin değil, Yahyalı’nın, Yeşilhisar’ın, Kayseri’nin ve hatta ülkemizin göz bebeği konumunda olan, içerisinde endemik bitkilerden tutun 350’ye yakın kuş türünün barındığı Sultan Sazlığı Kuş Cennetimizin, Cumhurbaşkanımızın bu kararı ile daha korunaklı bir hal alması bizi mutlu etti. Bundan sonra bizde yavrularımıza ve gençlerimize emanet aldığımız bu doğayı daha güzel bir şekilde onlara devretmenin adımını da atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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