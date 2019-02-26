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Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık, unutturmayacağız’’

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Hocalı katliamı ile ilgili bir mesaj yayımlayan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ’’Bizler Hocalıyı unutmadık, unutturmayacağız’’ dedi.Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Hocalı katliamı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık, unutturmayacağız’’

Hocalı katliamı ile ilgili bir mesaj yayımlayan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ’’Bizler Hocalıyı unutmadık, unutturmayacağız’’ dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Hocalı katliamı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Geylan, Ermeniler tarafından katledilen Türkler için Azerbaycan’a başsağlığı dileyerek yaşanan katliamı şiddetle kınadı. Yayımladığı mesajda 1992 yılında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 613 Azerbaycan Türk’ününn Ermeniler tarafından katledildiğini kaydeden Geylan, kadın, çocuk, bebek demeden büyük bir vahşet yaşanan kasabada 487 kişinin ağır yaralandığını belirtti.
Azerbaycan halkına baş sağlığı dileyen Geylan, "Kahrolsun Ermeni mezalimi, yaşasın Azerbaycan Türklüğü" diyerek, "Bu bir katliamdır. Bölgedeki Azerbaycan Türklerini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir soykırımdır. Sessiz kalan, Ermenistan’ın özür dilemesine yönelik hiçbir adım atmayan, yaptırım uygulamayan, ağızlarına yalanlarla dolu sözde Ermeni soykırımını dolarken, Hocalı katliamı karşısında dilsiz şeytana dönen tüm uluslararası kuruluşları, demokrasi, insanlık dersi veren sözde gelişmiş devletleri de kınıyorum. Sessiz kalan her kimse bu soykırımın adeta bir ortağıdır. Öte yandan Karabağ yıllardır Ermeni işgali altındadır. Ey, sözde gelişmiş devletler neredesiniz? Gözünüzün önünde Azerbaycan topraklarının işgal edilmesine yıllardır neden göz yumarsınız? Nerede sizin o çok sık dillendirdiğiniz hak, hukuk kavramlarınız? Sizleri de gereğini yerine getirmeye, Ermenistan’ın bu katliam için özür dilemesini ve Karabağ’ı işgaline son vermesini sağlamayla çağırıyorum’’ şeklinde konuştu.

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