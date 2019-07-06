MAGAZİN

Tallia Storm kırmızı bikinisiyle nefes kesti

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 12:43 | Son Güncelleme

İskoçyalı popçu Tallia Storm,İspanya'ya bağlı İbiza adasında denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Genç popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti.

Tallia Storm

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan 1998 doğumlu popçu Tallia Storm, İbiza'da tatil yaparken görüntülendi.
19 yaşındaki genç yıldız, kırmızı bikinisiyle dikkat çekti.
Son dönmelerde aldığı kilolarla dikkat çeken genç isim, dolgun vücudunu gururla gösterdi.

Tallia Storm kimdir?

Tallia Storm kimdir?
Tallia Storm 30 Ekim 1998 doğumlu şarkıcıdır.
İskoçya'nın Glasgow şehrinde dünyaya gelmiştir. Teenage Tears, Social Security EP adlarında 2 tane müzik albümü vardır.
Tallia Storm , son dönemin hızla yükselen isimleri arasında.
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Tallia Storm ibiza

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