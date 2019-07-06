Tallia Storm kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Genç popçu kırmızı bikinisiyle nefes kesti.
Tallia Storm
Şöhret basamaklarını hızla tırmanan 1998 doğumlu popçu Tallia Storm, İbiza'da tatil yaparken görüntülendi.
19 yaşındaki genç yıldız, kırmızı bikinisiyle dikkat çekti.
Son dönmelerde aldığı kilolarla dikkat çeken genç isim, dolgun vücudunu gururla gösterdi.
Tallia Storm kimdir?
Tallia Storm 30 Ekim 1998 doğumlu şarkıcıdır.
İskoçya'nın Glasgow şehrinde dünyaya gelmiştir. Teenage Tears, Social Security EP adlarında 2 tane müzik albümü vardır.
Tallia Storm , son dönemin hızla yükselen isimleri arasında.
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