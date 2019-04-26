TALPA, Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı

'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'

'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan yıllar önce bizlere gökleri, gökyüzünü eşsiz ileri görüşlülüğü ile geleceğin anahtarı olarak işaret etmişti. Türk gençleri, Türk istikbalinin evlatları onun işaret ettiği bu yönde çok aşamalar kaydetti." diyen Ersoy, Türk pilotları olarak hem ülke hem de dünya semalarında her an bu öngörüyü gerçekleştiriyor olmanın haklı onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ersoy, "Bir süre Türkiye'de pilotlar günü olarak kutlanan 26 Nisan Pilotlar Günü, TALPA'nın girişimleriyle IFALPA ve ECA tarafından da Pilotlar Günü olarak kabul edilerek 2014 yılından itibaren Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır." dedi.

TALPA Başkanı Hüseyin Murat Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türk Pilot Brövesi sahibi Fesa Evrensev'in Türkiye semalarında ilk uçuşunu yaptığı gün olarak kabul edilen 26 Nisan'ın (1912) Pilotlar Günü olarak kutlandığını belirtti.

TALPA, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte pilotlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ersoy, pilotluk mesleğinin bilimsel çalışmalara konu olan, insanın doğal yaşam çevriminin dışında kalan şartlarda yerine getirilen ve büyük özveri isteyen bir meslek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Pilotluk bir meslekten öte bir tutku, bir yaşam tarzı, bir kendini adamaktır. Arkanıza yüzlerce insanı emanet alarak gidecekleri yerlere selametle ulaştırmanın sorumluluğunu hissetmektir. Rüzgarla orajla bulutla yağmurla ve karla vals yapmaktır. Tüm bunlarla gurur duyarak her bir uçuşu ilk uçuş heyecanıyla icra etmektir. Gece gündüz, bayram, hafta sonu kavramları olmadan aldığımız görevi emniyetle yerine getirmek bizler için en büyük bayramdır."

Gidecekleri yerlere emniyet ve mutlulukla ulaştırdıkları her insanın yüreğindeki minnetin kendilerinin enerjisi olduğunu kaydeden Ersoy, havacılıkta büyümenin önemli bir ivme kazandığı bu dönemde sektörün en önemli aktörü olan pilotlara duyulan ihtiyacın da giderek arttığını belirtti.

Ersoy, "Artan ihtiyacı karşılamak amacıyla daha çabuk, daha kısa zamanda pilot yetiştirme yollarını ararken, pilotluk mesleğinin gerektirdiği özelliklerden ödün vermemek önemle üzerine durulması gereken bir noktadır." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'daki hesabından, "Ülkemizi ve markamız Türk Hava Yollarını küresel havacılığın zirvesine taşıyan pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

