Talus kemiği nedir? Talus kemiği neden ağrır, neden şişer?

Ayak bileğinde yer alan ve vücudun ağırlığını ayağa dağıtarak hareketi sağlayan talus kemiği, yürürken koşarken ve zıplarken ayak hareketlerini destekler. Ağrı ve şişme belirtileri çoğunlukla travma veya yaralanmalardan kaynaklanır. Ani düşmeler burkulmalar veya doğrudan darbe sonucu talus kemiği kırılabilir veya çatlayabilir. Tedavi, durumun nedenine bağlı olarak dinlenme, buz uygulama, fizik tedavi veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Talus kemiği nedir?

Talus kemiği, ayak bileğinin önemli bir parçasıdır ve ayağın üst kısmında kaval kemiği ve baldır kemiği ile birleştiği noktada yer alır. Bu kemik, vücudun ağırlığını ayağa ve topuğa ileterek ayak bileğinin hareketini sağlar. Talus kemiği, diğer kemiklere güçlü bağlarla bağlı olmasına rağmen kendisine yapışan kas veya tendon bulunmaz. Bu durum da talusun kırılgan ve yaralanmaya açık olmasına neden olur.

Talus kemiği neden ağrır?

Talus kemiği ağrısı, genellikle travma burkulma veya kırık gibi yaralanmalar nedeniyle ortaya çıkar. Talus kemiği kırığı ise, ayak bileğinin ve ayağın stabilitesini sağlayan talus kemiğinde meydana gelen bir hasar türüdür. Ayrıca, eklem kıkırdağının aşındığı osteoartrit talus bölgesinde ağrı ve sertliğe neden olabilir. Kan akışının yeterli olmadığı avasküler nekroz gibi dolaşım sorunları da kemik dokusunun bozulmasına yol açabilir.

Talus kemiği neden şişer?

Talus kemiği, ayak bileği ekleminin önemli bir parçasıdır ve bu bölgede meydana gelen zedelenmeler, çeşitli komplikasyonlara yol açar. Talus kemiği zedelenmesi, genellikle yüksek enerjili travmalar düşmeler veya spor yaralanmaları sonucunda ortaya çıkar. Bu tür zedelenmeler, kemikte ödem oluşumuna neden olabilir; bu da iltihaplanma ve şişlik ile kendini gösterir.

Talus kemiği ödemi, yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak acı verici bir durum olabilir ve hastanın hareket kabiliyetini sınırlayabilir. Eğer zedelenme ciddi ise talus kemiği ameliyatı gerekebilir. Cerrahi müdahale, kemiğin stabilize edilmesi veya hasar gören dokunun onarılması amacıyla yapılır. Ayrıca avasküler nekroz gelişimi kan akışının azalması sonucu talus kemiği çürümesi yaşanabilir.