HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Talus kemiği nedir? Talus kemiği neden ağrır, neden şişer?

Talus kemiği nedir? Talus kemiği neden ağrır, neden şişer?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
20.10.2024 17:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talus kemiği, ayak bileğinin önemli bir bileşeni olup ayağın üst kısmında yer alır. Vücut ağırlığını ayağa aktararak hareketi kolaylaştıran talus kemiği, bacağın kaval kemiği ve baldır kemiği ile birleşerek ayak bileğini oluşturur. Bu kemikte ağrı ve şişlik, genellikle travma burkulma kırıklar veya eklemdeki kıkırdak aşınmasından kaynaklanır.

Talus kemiği nedir? Talus kemiği neden ağrır, neden şişer?

Ayak bileğinde yer alan ve vücudun ağırlığını ayağa dağıtarak hareketi sağlayan talus kemiği, yürürken koşarken ve zıplarken ayak hareketlerini destekler. Ağrı ve şişme belirtileri çoğunlukla travma veya yaralanmalardan kaynaklanır. Ani düşmeler burkulmalar veya doğrudan darbe sonucu talus kemiği kırılabilir veya çatlayabilir. Tedavi, durumun nedenine bağlı olarak dinlenme, buz uygulama, fizik tedavi veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Talus kemiği nedir?

Talus kemiği, ayak bileğinin önemli bir parçasıdır ve ayağın üst kısmında kaval kemiği ve baldır kemiği ile birleştiği noktada yer alır. Bu kemik, vücudun ağırlığını ayağa ve topuğa ileterek ayak bileğinin hareketini sağlar. Talus kemiği, diğer kemiklere güçlü bağlarla bağlı olmasına rağmen kendisine yapışan kas veya tendon bulunmaz. Bu durum da talusun kırılgan ve yaralanmaya açık olmasına neden olur.

Talus kemiği neden ağrır?

Talus kemiği ağrısı, genellikle travma burkulma veya kırık gibi yaralanmalar nedeniyle ortaya çıkar. Talus kemiği kırığı ise, ayak bileğinin ve ayağın stabilitesini sağlayan talus kemiğinde meydana gelen bir hasar türüdür. Ayrıca, eklem kıkırdağının aşındığı osteoartrit talus bölgesinde ağrı ve sertliğe neden olabilir. Kan akışının yeterli olmadığı avasküler nekroz gibi dolaşım sorunları da kemik dokusunun bozulmasına yol açabilir.

Talus kemiği neden şişer?

Talus kemiği, ayak bileği ekleminin önemli bir parçasıdır ve bu bölgede meydana gelen zedelenmeler, çeşitli komplikasyonlara yol açar. Talus kemiği zedelenmesi, genellikle yüksek enerjili travmalar düşmeler veya spor yaralanmaları sonucunda ortaya çıkar. Bu tür zedelenmeler, kemikte ödem oluşumuna neden olabilir; bu da iltihaplanma ve şişlik ile kendini gösterir.

Talus kemiği ödemi, yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak acı verici bir durum olabilir ve hastanın hareket kabiliyetini sınırlayabilir. Eğer zedelenme ciddi ise talus kemiği ameliyatı gerekebilir. Cerrahi müdahale, kemiğin stabilize edilmesi veya hasar gören dokunun onarılması amacıyla yapılır. Ayrıca avasküler nekroz gelişimi kan akışının azalması sonucu talus kemiği çürümesi yaşanabilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kemik ayak bilek
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'dudak dudağa öpüşme' şoku! Gözaltına alındılar

Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'dudak dudağa öpüşme' şoku! Gözaltına alındılar

Gülen'in ölümünü anons edişini duyanlar dondu kaldı

Gülen'in ölümünü anons edişini duyanlar dondu kaldı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

FETÖ'nün ölüm haberini böyle verdi! TRT'de dikkat çeken kıyafet detayı

FETÖ'nün ölüm haberini böyle verdi! TRT'de dikkat çeken kıyafet detayı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

Özel'den Demirtaş ziyareti sonrası açıklama

Özel'den Demirtaş ziyareti sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.