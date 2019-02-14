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Tam 1,5 milyon lira değerinde! Hepsini piyasaya süreceklerdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:19 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Küçükçekmece'de bulunan bir imalathaneye baskın düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, 1,5 milyon TL değerinde sahte alkol ve kozmetik ürünü ele geçirdi. Üretim yapılan imalathanede gerçekleştirilen operasyonda 10 bin şişe sahte içki ve 6 ton metil alkol ele geçirildi.

Piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğu ürünlerin arasında 10 bin adet elektronik sigara likidi, çok sayıda şampuan ve şampuan etiketi de bulundu. İmalathaneye yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da dev operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Küçükçekmece'de sahte içki ve kozmetik ürünleri imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren adrese operasyon için düğmeye basıldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri ve Küçükçekmece Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon ürüne el koydu.

10 BİN SAHTE İÇKİ, 68 BİN BOŞ İÇKİ ŞİŞESİ

10 BİN SAHTE İÇKİ, 68 BİN BOŞ İÇKİ ŞİŞESİ
Düzenlenen baskında polis ekipleri 10 bin sahte içki, 68 bin boş içki şişesi, 6 ton 250 kilo litre metil alkol, 10 bin adet elektronik sigara likidi, çok sayıda sahte şampuan ve şampuan etiketi ile çok sayıda içki bandrolü ve etiketi ele geçirilirdi.
Söz konusu imalathanede yapılan operasyonda G.K, E.G ve C.A isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
İşte operasyonda ele geçirilen ürünler...
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