Tam 1 buçuk ton cinsel içerikli hap depolamışlar! Sakarya'da ele geçirildi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile dün il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan şahısla yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

1 BUÇUK TONU AŞKIN CİNSEL İÇERİKLİ HAP ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarda yakalanan biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 şahsın çoğaltım merkezi olarak kullandığı değerlendirilen bir depo ve 4 ayrı ikamet arasında 588 bin 30 adet uyuşturucu hap maddesi (ectasy), 2 milyon 922 bin 195 adet hapa tekabül eden 1 ton 683 kilo cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ele geçirildi.

Ayrıca şahıslardan uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen, 133 bin 660 TL, 63 bin 363 dolar, bin 940 Euro ve 1 riyal para da ele geçirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı gereği şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikata devam edildiği açıklandı. (İHA)

