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  4. Tam 1 ton 330 kilo! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1 ton 330 kilo! Fiyatı dudak uçuklattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL’den satışa çıkarıldı. Simental cinsi boğa, heybetiyle ilgi çekti.

Tam 1 ton 330 kilo! Fiyatı dudak uçuklattı

Darıca’daki kurban pazarında satışa çıkan boğa, ağırlığı ve heybetiyle dikkatleri üzerine çekti. Ardahan’ın Göle ilçesinden getirilen simental cinsi 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL’den satışa çıktı. ‘Paşa’ isimli boğa, pazarın en ağır kurbanlıklarından oldu.

Boğanın sahibi Ersin Polat, ‘Paşa’ isimli boğanın 3 yaşında olduğunu belirterek, ''Ardahan’ın Göle ilçesinde beslemiş olduğumuz Paşa’mızı satmak için bu sene Darıca kurban pazarına getirdik. Paşa'nın ağırlığı 1 ton 330 kilo, fiyatı ise 32 bin TL. Tüm vatandaşların ilgisini ve sempatisini kazanmış olan Paşa'yı almak isteyen, bakmak isteyen müşterilerimizi bekliyoruz'' dedi. (DHA)

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