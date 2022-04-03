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Tam 100 kiloluk orkinos yakaladılar, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler

03.04.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir grup balıkçı, avlanmak için çıktıkları Beldibi açıklarında 2 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığında orkinos yakaladı. Balıkçılar, balığı 2 saat 50 dakika süren uğraşlar sonucu tekneye çıkarabildi. Zorlu bir mücadeleyi andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tam 100 kiloluk orkinos yakaladılar, 2 saat 50 dakikada tekneye çıkarabildiler

Ton balığı olarak da bilinen ve yetişkinlerinin boyu 4 metreye, ağırlığı da 800 kiloya kadar ulaşan orkinos yavrusu, Antalya'da balıkçılara zor anlar yaşattı.

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Antalyalı bir grup balıkçının, Beldibi Mahallesi açıklarına attıkları oltaya dev bir balık takıldı. 2 saat 50 dakika mücadele veren balıkçılar, 2 metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığındaki orkinosu güçlükle tekneye çıkardı.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, balıkçılar "Babayı buraya aldık, baba burada. 2 saat 50 dakika, alet bu" diyerek paylaşımda bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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