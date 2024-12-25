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  4. Tam 11 el ateş edildi! Veri hazırlama memuru olarak görev yaptığı müftülükte öldürüldü

Tam 11 el ateş edildi! Veri hazırlama memuru olarak görev yaptığı müftülükte öldürüldü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.12.2024 13:50
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İzmir'in Beydağ ilçesinde 38 yaşındaki Selman Başer, veri hazırlama memuru olarak görev yaptığı Müftülükte husumetlisi 31 yaşındaki Sercan D.'nin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Sercan D., yakalanıp, gözaltına alındı.

Tam 11 el ateş edildi! Veri hazırlama memuru olarak görev yaptığı müftülükte öldürüldü

Olay, saat 09.00 sıralarında İstiklal Caddesi'ndeki Beydağ Müftülüğü binasında meydana geldi. Muğla'da yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce Beydağ Müftülüğü'nde göreve başlayan Selman Başer, binaya gelen husumetlisi Sercan D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

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11 EL ATEŞ ETTİ

Muğla'dan geldiği öğrenilen Sercan D.'nin aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle husumet bulunan Başer'e 11 el ateş ettiği öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Selman Başer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Selman Başer'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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ŞÜPHELİ MANİSA'DA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, Sercan D.'yi suç aleti tabancayla kısa sürede Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Sercan D.'nin ilk ifadesinde cinayeti aralarındaki husumetten dolayı işlediğini söylediği belirtildi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Memur silah müftülük
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