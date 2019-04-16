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Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Siirt’in Botan Çayı’nda yakalanan 120 kilogramlık turna balığı satışa sunuldu. Bu büyüklükte balığı ilk kez gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Botan Çayı’nda 3 gün önce yakalanan 120 kilogramlık turna balığı, tezgahtaki yerini aldı.

Botan Çayı'nda yakaladılar

Balığı görenlerin hayretler içinde kaldığını belirten balıkçı Halil Kezer, şunları söyledi:
"Uzun bir aradan sonra bu kadar büyük bir turna bağlı yakalamak bereketin göstergesidir. Yakaladığımız turna balığını görenler durup 5 dakika izliyor veya fotoğraf çekip gidiyorlar”
Kolsu 40 liradan satışa sunulan balık, vatandaşların rağbeti sonucu kısa sürede tükendi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Botan Çayı Siirt balık

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