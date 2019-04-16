Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Botan Çayı’nda 3 gün önce yakalanan 120 kilogramlık turna balığı, tezgahtaki yerini aldı.
Botan Çayı'nda yakaladılar
Balığı görenlerin hayretler içinde kaldığını belirten balıkçı Halil Kezer, şunları söyledi:
"Uzun bir aradan sonra bu kadar büyük bir turna bağlı yakalamak bereketin göstergesidir. Yakaladığımız turna balığını görenler durup 5 dakika izliyor veya fotoğraf çekip gidiyorlar”
Kolsu 40 liradan satışa sunulan balık, vatandaşların rağbeti sonucu kısa sürede tükendi. (İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum