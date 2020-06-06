Tam 153 yıllık! Herkes bu kapının peşinde

53 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi’nin elinde tescilli tarihi eser olan 153 yıllık “Meryem Ana” işlemeli hanedan modeli bir demir kapı bulunuyor. Ermeni ustalar tarafından geçme yöntemiyle kaynak kullanılmadan yapılmış olan kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu ama Germi bu kapıyı satmadı.

Demirciler Yokuşu’nda esnaflık yapan Germi, dedesinden kalan 153 yıllık olduğu tahmin edilen haneden modeli tarihi eser kapıyı kimseye satmadan muhafaza ederek dükkanında saklıyor. Kilise papazı ve bazı tarihi eser meraklılarının kendisine kapıyı satması için baskı kurduğunu ifade eden Germi, torunlarına bıraktığı en büyük mirasın 153 yıldır ailelerinde olan bu kapı olduğunu belirtti. Germi, 65 yaş sınırına takıldığı için kapının da bulunduğu iş yerine gidemediği için büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şimdilerde ise tekrar işinin başında olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.